El Gobierno decretó feriado para el 22 de mayo: quienes podrán disfrutar de un finde XXL + Agregar ámbito en









Antes de que se termine el quinto mes del año, todavía queda un sorpresa escondida para un grupo de afortunados.

Una localidad bonaerense gozará de un feriado exclusivo que le dará un finde extra largo. Depositphotos

Antes de terminar, mayo cuenta con otra sorpresa para un grupo de bonaerenses que podrá cortar la rutina con un feriado exclusivo. Este día no laborable se va a combinar con una fecha de suma importancia a nivel nacional para crear un fin de semana extralargo.

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La importancia de la fecha se debe una celebración tradicional muy especial para la comunidad y, como pasa cada año, impactará en las oficinas públicas, bancos y distintas actividades locales. Aunque se sabe de antemano que no será para todos, quienes estén alcanzados por la medida contarán con la posibilidad de planificar una escapada rápida para llegar a la mitad de 2026 con las energías recargadas.

Freepik feriados Esta localidad bonaerense gozará de un fin de semana de 4 días. Freepik

A qué se debe el feriado del 22 de mayo de 2026 El viernes 22 de mayo de 2026 va a ser un día no laborable en el partido bonaerense de Coronel Brandsen por la celebración patronal de Santa Rita de Cascia, conocida como la patrona de las causas difíciles, imposibles y desesperadas. La festividad forma parte de una tradición histórica de la ciudad y suele convocar actividades religiosas y actos culturales en los que participan todos los vecinos.

Quienes vivan en esa localidad podrán combinar ese día con el fin de semana y el feriado del lunes 25 de mayo, que sí integra el calendario nacional, lo que les dará cuatro días sin actividades, regalándoles un descanso extendido o la posibilidad de planificar una escapada rápida.

La historia de esta devoción se relaciona con la llegada de inmigrantes europeos a la región. Con el paso de los años, la celebración dejó de tener un carácter exclusivamente religioso y pasó a ser muy importante dentro de la vida social de Brandsen. Muchas familias aprovechan para reencontrarse, compartir almuerzos y participar de ferias o eventos organizados por instituciones locales. Esto afectará principalmente al sector público y a empleados del Banco Provincia, aunque eso no deja sin chances de aprovecharlo a quienes trabajan en el sector privado. El partido de Brandsen se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y mantiene una estética rural con una comunidad muy vinculada a sus tradiciones históricas. Freepik feriados Este tipo de feriados permite planificar una escapa rápida. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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