Noviembre sorprende con un nuevo feriado para recargar energías: enterate de qué se trata

Con el fin de año cada vez más cerca, los feriados se convierten en una excusa perfecta para cortar la rutina y hacer una pausa. Noviembre guarda una sorpresa para algunos rincones de la provincia que podría cambiar tus planes.
Varios municipios de Buenos Aires celebran aniversarios fundacionales este 20 de noviembre y se suman al calendario con un día de descanso extra para quienes viven o visitan esas localidades.
Por qué es feriado el 20 de noviembre de 2025
El 20 de noviembre marca una fecha especial para tres localidades bonaerenses: Magdalena, Porvenir (en el partido de Florentino Ameghino) y Pedro Luro (en Villarino). Todas celebran su aniversario fundacional, y por eso decretan feriado local.
Aunque no figura en el calendario nacional, este tipo de feriados municipales permite a los habitantes de esos lugares disfrutar de un descanso adicional y, en muchos casos, participar de actos, festejos y ferias que conmemoran su historia.
Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
