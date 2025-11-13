SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de noviembre 2025 - 06:30

Noviembre sorprende con un nuevo feriado para recargar energías: enterate de qué se trata

Noviembre suma una pausa inesperada al calendario de feriados, ideal para cortar la semana, recargar energías y aprovechar un día libre extra.

Un nuevo día libre se suma al calendario de feriados y muchos ya planean cómo aprovecharlo.

Un nuevo día libre se suma al calendario de feriados y muchos ya planean cómo aprovecharlo.

Freepik

Con el fin de año cada vez más cerca, los feriados se convierten en una excusa perfecta para cortar la rutina y hacer una pausa. Noviembre guarda una sorpresa para algunos rincones de la provincia que podría cambiar tus planes.

Varios municipios de Buenos Aires celebran aniversarios fundacionales este 20 de noviembre y se suman al calendario con un día de descanso extra para quienes viven o visitan esas localidades.

Informate más
descanso en casa
Algunos municipios bonaerenses se suman a la lista de feriados con celebraciones fundacionales que ofrecen descanso, historia y propuestas culturales.

Algunos municipios bonaerenses se suman a la lista de feriados con celebraciones fundacionales que ofrecen descanso, historia y propuestas culturales.

Por qué es feriado el 20 de noviembre de 2025

El 20 de noviembre marca una fecha especial para tres localidades bonaerenses: Magdalena, Porvenir (en el partido de Florentino Ameghino) y Pedro Luro (en Villarino). Todas celebran su aniversario fundacional, y por eso decretan feriado local.

Aunque no figura en el calendario nacional, este tipo de feriados municipales permite a los habitantes de esos lugares disfrutar de un descanso adicional y, en muchos casos, participar de actos, festejos y ferias que conmemoran su historia.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias