El Gobierno actualizó los salarios de empleados públicos con regímenes especiales y definió nuevos montos desde julio + Agregar ámbito en









La medida alcanza a docentes, bedeles, personal del Servicio Exterior, la Biblioteca Nacional, el Tribunal Fiscal de la Nación y la Curia Castrense, entre otros sectores. Los incrementos serán escalonados y comenzarán a regir en julio y agosto.

La suba será escalonada entre julio y agosto.

El Gobierno oficializó una nueva actualización salarial para trabajadores de la Administración Pública Nacional comprendidos en regímenes especiales, a través del Decreto 553/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La decisión instrumenta el acuerdo alcanzado días atrás en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General y establece incrementos que se aplicarán en forma escalonada desde el 1 de julio y el 1 de agosto.

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La medida comprende a sectores que no se encuentran alcanzados por el escalafón general de la administración pública, sino que cuentan con regímenes específicos. Entre ellos figuran docentes remunerados por hora cátedra, bedeles del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), personal del Servicio Exterior de la Nación, autoridades de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, integrantes de la Curia Castrense y agentes del Tribunal Fiscal de la Nación.

El decreto también actualiza los adicionales remunerativos y bonificables para docentes y bedeles del ISER, dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). En el caso de los docentes, el adicional será de $7.502 desde julio y de $7.644 desde agosto, mientras que para los bedeles ascenderá a $55.695 en julio y $56.754 en agosto.

Decreto 553/2026

Además, el Ejecutivo incrementó el adicional por prestación de servicios en la Antártida para el personal militar, que pasará a $1.539.083 desde julio y a $1.568.326 a partir de agosto. También renovó la escala de viáticos para el Servicio Exterior de la Nación y para quienes desempeñan cargos extraescalafonarios dentro de la Administración Pública Nacional, con valores diferenciados según la región.

Por otra parte, la norma sustituye la planilla de remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense y modifica la asignación por responsabilidad fiscal para el personal profesional del Tribunal Fiscal de la Nación vinculado con la elaboración de antecedentes jurisprudenciales en materia tributaria y aduanera. En ese organismo, quienes posean título de posgrado o especialización y tengan responsabilidad directa en la producción de sentencias percibirán $890.556 desde julio y $907.476 desde agosto. Los nuevos valores fueron incorporados en los anexos del decreto y reemplazan las escalas vigentes. La última actualización para estos regímenes especiales había sido dispuesta en marzo, cuando también se aplicaron incrementos escalonados, en ese caso con efectos retroactivos.