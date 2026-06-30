El Gobierno aumentó 50% el monto de las Becas Manuel Belgrano + Agregar ámbito en









La Secretaría de Educación elevó el valor mensual del beneficio a $122.527 desde la cuota correspondiente a junio. La actualización alcanza a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo.

El Gobierno oficializó un aumento para las Becas Manuel Belgrano: cuál es el nuevo monto. UNAHUR

El Gobierno oficializó un aumento del 50% en el monto de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios y de tecnicaturas de áreas estratégicas. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 431/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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Con la actualización, el monto mensual de la beca pasó de $81.685 a $122.527, con vigencia desde la cuota correspondiente al mes de junio de 2026.

Las Becas Manuel Belgrano pasan a $122.527 mensuales tras un aumento del 50% La resolución señala que el incremento responde al acuerdo alcanzado el 10 de junio para actualizar en un 50% el valor del beneficio, por lo que fue necesario modificar el monto establecido en la convocatoria 2026 del programa.

Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano tienen como objetivo brindar un incentivo económico a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos para que puedan cursar carreras universitarias o tecnicaturas en disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

Resolución 431/2026 beca belgrano

La convocatoria 2026, aprobada en marzo por la Secretaría de Educación, contempla un cupo máximo de 36.000 becas. Con esta resolución, se mantiene ese universo de beneficiarios, aunque se incrementa el monto que percibirán a partir de junio. La norma establece además que el financiamiento de la medida será afrontado con partidas del Ministerio de Capital Humano, a través del programa destinado al desarrollo de la educación superior. Los nuevos montos de las Becas Belgrano Así quedan las Becas Estratégicas Manuel Belgrano: Monto anterior: $81.685 mensuales.

$81.685 mensuales. Nuevo monto: $122.527 mensuales , lo que representa un aumento del 50% .

, lo que representa un . Vigencia: se aplica desde la cuota correspondiente a junio de 2026 .

se aplica . Cantidad de beneficiarios: se mantiene el cupo máximo de 36.000 becas previsto para la convocatoria 2026.