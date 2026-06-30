La ANMAT prohibió un producto inyectable para tratamiento estético por peligro para la salud

La ANMAT dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país de un producto para tratamientos estéticos identificado como NCTF 135 HA LINEDERM, luego de detectar que se comercializaban unidades falsificadas cuyo origen, contenido y esterilidad se desconocen.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un producto utilizado para tratamientos estéticos inyectables, tras detectar la circulación de unidades falsificadas. La medida fue oficializada mediante la Disposición 4002/2026 , publicada en el Boletín Oficial .

La decisión alcanza al producto rotulado como "NCTF 135 HA LINEDERM, Acide hyaluronique, LOT 2731905, vto. 2026-10" , luego de que la empresa OXA PHARMA S.A. , titular en Argentina del producto original NCTF® 135 HA , denunciara la presencia en el mercado de unidades apócrifas.

Según explicó la ANMAT , las unidades detectadas presentaban diferencias visuales respecto del producto autorizado, entre ellas cambios en la tipografía, los colores del envase y los logotipos. Además, mientras el producto original se fabrica en Francia, las unidades falsificadas consignaban a Corea como país de elaboración .

La empresa también informó que el lote 2731905 nunca fue importado por la firma ni elaborado por el fabricante original , ya que utilizaba un formato de codificación diferente al empleado por la compañía responsable del producto.

nctf_falsificado ANMAT ordenó retirar un producto estético inyectable por ser apócrifo.

El organismo recordó que el NCTF® 135 HA está autorizado como un producto médico destinado a la revitalización e hidratación de la piel y a tratamientos antiarrugas, con uso exclusivo por parte de profesionales. Asimismo, indicó que se encuentra clasificado como producto médico de riesgo clase IV, la categoría de mayor riesgo sanitario, y que se administra por vía inyectable.

En ese sentido, la ANMAT advirtió que se desconocen las condiciones de elaboración, el contenido, el origen y la esterilidad de las unidades falsificadas, por lo que representan un potencial riesgo para la salud de quienes las utilicen.

Antes de dictar la prohibición, el organismo emitió una alerta sanitaria en su sitio web y la Coordinación de Asuntos Judiciales presentó la correspondiente denuncia penal. Además, la disposición ordena comunicar la medida a las autoridades sanitarias de todo el país y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.