El Gobierno bonaerense ofrece hasta $10 millones por datos para encontrar al prófugo de un homicidio en Almirante Brown + Agregar ámbito en









Se trata de Mario Fernando Brunengo, imputado por matar a Roberto Antonio Peralta durante un robo en San José, en marzo pasado. La recompensa se ofrece con reserva de identidad para quien aporte información.

Mario Fernando Brunengo.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quien aporte datos fehacientes que permitan dar con el paradero de Mario Fernando Brunengo, de 49 años. La medida se oficializó a través de la Resolución 2448/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense y firmada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

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Según el anexo de la resolución, Brunengo es buscado por ser imputado por los delitos de homicidio agravado criminis causae y robo calificado por el empleo de arma de fuego. El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2026, alrededor de las 21.11, en un almacén de la calle Santa Cruz al 1100, en la localidad de San José, partido de Almirante Brown. Según el texto, tres sujetos llegaron al lugar en un Renault Kangoo bordó y, al intentar robarle dinero a Roberto Antonio Peralta, le dispararon y lo hirieron de gravedad, lo que le provocó la muerte.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 Descentralizada de Almirante Brown, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Sergio Fernando Zárate. Fue ese fiscal quien pidió al Ministerio de Seguridad que incluyera el caso en el Programa Especial de Recompensas, creado por el Decreto 2052/1998 para casos de homicidios dolosos y delitos de gravedad o complejidad similar.

El monto final de la recompensa, dentro del rango de 5 a 10 millones de pesos, se definirá según el mérito de la información aportada, y se distribuirá solo entre quienes se presenten a suministrarla ante las autoridades competentes. La resolución garantiza reserva de identidad a quienes aporten datos, que podrán presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la Provincia, ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Almirante Brown o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

El anexo detalla que Brunengo nació el 17 de enero de 1977 y que su último domicilio conocido está en la calle 25 al 1100, de Berazategui. La resolución instruyó al Ministerio de Comunicación Pública a difundir el pedido a nivel nacional y local, y en las zonas de influencia del hecho.

Quienes deseen aportar información pueden hacerlo a la Unidad Funcional de Instrucción N° 3; al teléfono 011 3680-0340, al mail [email protected]; al Registro de Personas Desaparecidas mediante la línea 0221 429-3015 o al correo [email protected].