El gobierno confirmó el monto de las PNC de ANSES en septiembre 2025

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, los titulares de la entidad recibirán un aumento del 1,9% en sus haberes de este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando el calendario de pagos correspondiente a este noveno mes del año. De esta manera, por decisión del Gobierno Nacional, la entidad confirmo que sus prestaciones aumentarán un 1,9% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

Entre las que se actualizaron con respecto a este incremento, se encuentran los distintos tipos de Pensiones No Contributivas (PNC ). Estas son ayudas económicas que acompañan a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. Además, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, los titulares recibirán un bono de ingresos adicional de $70.000 .

Tipos de PNC y montos de septiembre 2025

Con esta nueva actualización, las pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

A través del Decreto 613/2025, publicado en el Boletín Oficial, la entidad confirmó la entrega del bono de ingresos adicional. De esta manera, el monto de la PNC por Invalidez y Vejez alcanzará los $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del extra); mientras que, la de Madre de 7 Hijos los $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2