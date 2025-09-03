ANSES oficializó el aumento y bono para jubilados y pensionados: cuánto cobran en septiembre 2025

Los beneficiarios reciben un refuerzo extra y nuevos haberes actualizados desde el noveno mes del año, según el índice de inflación aplicado por ley.

Los nuevos montos de ANSES para septiembre 2025 ya están confirmados, junto al bono extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones , acompañado de un refuerzo económico que busca proteger los ingresos frente a la inflación. Con la actualización de septiembre, los haberes se ajustan en un 1,9% y suman el bono extraordinario, lo que hace que se aumenten un poco los montos percibidos por los distintos grupos de beneficiarios.

Este mismo incremento se debe a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Quienes cobran la jubilación mínima y el bono de $70.000, este mes van a percibir un total de $390.277,17 . Pero, se definió que los haberes que no lleguen a ese monto van a recibir un bono proporcional hasta poder alcanzarlo. De esta forma, los valores quedan así:

Por el otro lado, las asignaciones también se ajustaron un 1,9%:

La AUH pasó a $115.088.

pasó a $115.088. La AUH por discapacidad subió a $374.745.

subió a $374.745. La Asignación Familiar por Hijo se ubica en $57.549.

se ubica en $57.549. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad quedó en $187.379.

Quiénes son los jubilados y pensionados que cobran el bono de $70.000

El refuerzo alcanza a quienes perciben haberes de hasta $390.277,17. Para quienes reciben la mínima, el bono se cobra de forma completa, pero en el resto de los casos, el monto se va a ajustar de manera proporcional hasta llegar al tope fijado.

Este beneficio incluye a los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, garantizando que todos los beneficiarios los que tengan ingresos mínimos estén en la misma línea.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Los cronogramas de ANSES para septiembre quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8/9

DNI terminados en 1: martes 9/9

DNI terminados en 2: miércoles 10/9

DNI terminados en 3: jueves 11/9

DNI terminados en 4: viernes 12/9

DNI terminados en 5: lunes 15/9

DNI terminados en 6: martes 16/9

DNI terminados en 7: miércoles 17/9

DNI terminados en 8: jueves 18/9

DNI terminados en 9: viernes 19/9

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22/9

DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9

Asignaciones (AUH y AFH): del lunes 8/9 al viernes 19/9, según terminación de DNI.

Asignación por Embarazo: del 10/9 al 23/9, por DNI.

Prenatal y Maternidad: del 10/9 al 16/9.

Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): del 9/9 al 10/10.

Pensiones No Contributivas: del 8/9 al 12/9.

Asignaciones Familiares de PNC: del 8/9 al 10/10.

Prestación por Desempleo Plan 1: del 19/9 al 25/9.

Prestación por Desempleo Plan 2: del 3/9 al 10/10.