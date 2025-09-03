La prestación por desempleo de ANSES ya tiene monto confirmado para septiembre 2025

Esta tiene el objetivo de acompañar económicamente a aquellos empleados en relación de dependencia que hayan sido despedidos.

La prestación por desempleo de ANSES está dirigda a ex trabajadores en relación de dependencia.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece un incentivo que ayuda a reducir el impacto económico que implica ser despedido de un trabajo. Se trata de la Prestación por Desempleo , que acompaña a sus beneficiarios mientras encuentran un nuevo empleo.

El organismo comunicó cuál será el monto de esta ayuda durante septiembre. Este fue actualizado, ya que todas las prestaciones de ANSES recibieron un aumento del 1,9%, ya que se les agregó el porcentaje de inflación registrado en julio.

La prestación por desempleo de ANSES está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013 que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas.

Esto también incluye a los trabajadores de construcción comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 .

Cuáles son los requisitos para cobrar la ayuda económica

Para poder acceder a esta ayuda económica, los empleados despedidos deberán cumplir las siguientes condiciones:

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo. Trabajadores de construcción: Están y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

Monto de la prestación por desempleo en septiembre 2025

El valor de los haberes y la cantidad de cuotas de esta prestación varía según la cantidad de años trabajados aportados e ingresos obtenidos durante los últimos 3 años de trabajo. Sin embargo, el mínimo a recibir es de $161.000, mientras que el máximo alcanza los $322.000. Por otro lado, los trabajadores mayores a 45 años cobran durante 6 meses más.

Cuándo cobro la prestación por desempleo de ANSES en septiembre 2025

La prestación por desempleo cuenta con dos planes de pago. En primer lugar, los beneficiarios del Plan 1 recibirán sus cobros en las siguientes fechas, según el último número de sus DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Por otro lado, para el Plan 2 se comenzarán a enviar los haberes a partir de hoy y hasta el 20 de octubre a todas las terminaciones de DNI.