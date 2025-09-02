Ni bono ni aumento: el beneficio extra para los jubilados de ANSES en septiembre 2025

Quiénes perciban sus haberes en el Banco Nación tendrán reintegros en sus compras de supermercado, por un convenio con ANSES.

Los jubilados y pensionados que paguen de esta forma tendrán descuentos en supermercados.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que sus jubilados tendrán acceso a beneficios exclusivos en septiembre de 2025 si cobran su prestación en un banco en particular. Se trata de reintegros en sus compras de supermercado que les permitirá afrontar mejor sus gastos.

Por otro lado, en septiembre las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un ajuste del 1,9% en concordancia con lo que establece la formula de movilidad vigente . Se acordaron aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación.

En septiembre, los jubilados y pensionados del sistema ANSES podrán disfrutar de un beneficio que les permitirá conservar su poder adquisitivo. Se trata de un reintegro adicional del 5% para aquellos que paguen con QR utilizando tarjetas de débito o crédito del BNA. El tope mensual será del $20.000 mensuales.

A esta medida se adhieren Carrefour, ChangoMas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea . Por otro lado, el banco también depositará en la cuenta todos los días un porcentaje de remuneración (TNA 32%) en relación al salgo registrado en la cuenta de hasta $500.000.

Monto de las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

Debido a lo que establece el Decreto 274/24 sobre los incrementos mensuales basados en la inflación, las jubilaciones tendrán un 1,9% de aumento en base a la inflación de julio. Por lo tanto, las jubilaciones y pensiones tendrían los siguientes valores:

Jubilación Mínima: $320.277,17

Jubilación Máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02

Quiénes son los jubilados que acceden al bono de $70.000

Desde el gobierno confirmaron el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados. Esta ayuda económica está dirigida para aquellos que no superen los haberes mínimo, con el objetivo de llevarlos a un piso de $390.277,17. En el caso de los jubilados que perciban un poco más que la mínima, se depositará un proporcional para llegar a esta cifra.

Por otro lado, los jubilados con los haberes máximos no están contemplados en el beneficio por superar el piso al que el bono se propone llegar.

Las jubilaciones y pensiones más el bono quedarían en los siguientes montos:

Jubilación Mínima: $390.277,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2025

Los depósitos del calendario de pagos de ANSES comienzan el 8 de septiembre. Como siempre, el cronograma se organiza según la prioridad de los grupos y la terminación del DNI de los beneficiarios.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo