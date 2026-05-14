El Gobierno decretó feriado para el 15 de mayo de 2026: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo

Varias localidades tendrán una jornada especial que abre la posibilidad de hacer una escapada breve, o simplemente descansar.

El quinto mes del año cuenta con un feriado sorpresa que cortará la rutina de algunos afortunados.

El calendario de mayo cuenta con una gran sorpresa para distintos vecinos de la provincia de Buenos Aires . Mientras gran parte del país continuará con su rutina habitual, algunas localidades contarán con un feriado único que modificará la actividad escolar, administrativa y bancaria.

La fecha se debe a la celebración de días históricas y festividades religiosas durante el viernes 15 de mayo de 2026. Aunque muchos trabajadores no lo tienen en cuenta, esta jornada va a acortar la semana laboral para cientos de vecinos y les regalará un fin de semana largo.

Uno de los distritos alcanzados por la medida será Chacabuco , ciudad bonaerense que cada 15 de mayo honra a San Isidro Labrador, su patrono. Para esta celebración, las autoridades dispusieron un día no laborable a nivel local para permitir el desarrollo de las actividades religiosas y comunitarias.

La Jefatura Distrital de Educación confirmó que no habrá clases en las escuelas del partido , mientras que la administración municipal trabajará únicamente con guardias mínimas para atender los servicios esenciales. Para ese día está programada la bendición de una nueva imagen de San Isidro Labrador, seguida por una peregrinación y una misa central durante la tarde.

La fecha también será especial para Casey, localidad perteneciente al partido de Guaminí. El 15 de mayo recuerda el aniversario fundacional del pueblo, establecido en 1911 junto con la llegada del Ferrocarril Midland y la inauguración de la estación ferroviaria. Su historia todavía mantiene un fuerte valor simbólico en Casey, pese a que el cierre de los servicios de trenes en 1977 provocó una fuerte reducción de habitantes en la zona.

Otra de las localidades alcanzadas será Bayauca, dentro del partido de Lincoln. En este caso, el asueto se debe a las fiestas patronales que cada año se celebran el 15 de mayo. La comunidad suele organizar encuentros religiosos y actividades sociales que reúnen a vecinos y visitantes.

Al igual que sucede en otros feriados municipales, en Bayuca las dependencias públicas, las entidades educativas y varias oficinas suspenden su atención habitual. La actividad privada, por su parte, puede adherirse de manera optativa según cada establecimiento.

Calendario feriado El 15 de mayo, tres localidades podrán descansar y celebrar en un feriado único. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables