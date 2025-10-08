Femicidio de Daiana Mendieta: dictaron prisión preventiva para el único sospechoso

El hombre de 55 años pasará al menos 90 días detenido. En la audiencia de imputación no quiso prestar declaraciones.

La Justicia entrerriana dispuso este martes 90 días de prisión preventiva para el único sospechoso del femicidio de Daiana Magalí Mendieta , la joven de 22 años hallada sin vida dentro de un aljibe en una zona rural del departamento Tala . La medida fue adoptada luego de que el imputado, un hombre de 55 años , se negara a declarar durante la audiencia realizada en los tribunales.

La fiscal Emilce Reynoso , a cargo de la Investigación Penal Preparatoria , lo acusó de resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de fuego , y lo señaló como principal sospechoso del crimen .

Gustavo, conocido como "Pino", de 55 años, es el único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta , la joven de 22 años hallada asesinada de un disparo dentro de un aljibe en una zona rural cercana a Gobernador Mansilla. Los investigadores aseguran que fue la última persona que habló con ella antes de su desaparición.

“Está confirmado que la última persona con la que habló Daiana es el sospechoso de 55 años que está detenido . Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció”, informaron los investigadores, que aún buscan el celular de la víctima.

Durante la búsqueda, la fiscal Emilce Reynoso, junto a Sergio Saliski del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, pudo reconstruir parte del vínculo entre ambos. Según las pesquisas, Daiana y Pino se conocían y podrían haber mantenido una relación sentimental.

El sospechoso tiene familia en Gobernador Mansilla y un galpón de trabajo cercano a la casa de Daiana, lo que refuerza la hipótesis de su implicación. Por el momento, está acusado de resistencia a la autoridad, aunque las fuentes judiciales anticipan que existen elementos suficientes para imputarlo por femicidio.

"Pino" había estado en contacto con Daiana poco antes de su desaparición

El domingo a la madrugada, la policía detuvo a "Pino", quien vivía a solo un kilómetro de la víctima. El jefe del Departamento de Tala, Pedro Silva, confirmó que el hombre había estado en contacto con Daiana poco antes de su desaparición.

Un día después, los agentes allanaron su galpón ubicado en Moreno y Pedro Lucero, donde secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca. El procedimiento, ordenado por la jueza Silvina Graciela Cabrera, terminó con la detención de Pino, que intentó manipular un arma de fuego al ser abordado por la policía.

“Lo conocemos porque es un pueblo chico y nos conocemos todos… pero nunca uno se imagina algo así”, lamentaron las amigas de Daiana en diálogo con ElOnce.