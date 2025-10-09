Tardó dos años en lanzar una de las aplicaciones más usadas del mundo con 381 millones de usuarios y hoy su fortuna supera los 10 mil millones de dólares

Su fortuna supera a la de cualquier músico de la historia y se debe a la creación de una de las aplicaciones de música más descargadas del mundo.

Daniel Ek es nada más y nada menos que el fundador de Spotify , una de las aplicaciones más utilizadas para escuchar música a nivel mundial. Su popularidad creció inmensamente en los últimos años, aumentando la cantidad de usuarios y de descargas en todas las tiendas.

La fortuna que hizo con Spotify y su introducción en el mercado es algo que marcó la historia de la música, superando a los mismos artistas en cuanto a ganancias generadas. Su imperio será para siempre recordado por cambiar totalmente la forma en la que se interactuaba con la música.

Daniel Ek llegó al mundo el 21 de febrero de 1983 en Rågsved, un suburbio obrero de Estocolmo, creció rodeado de música y tecnología . Su abuela era cantante de ópera y su abuelo pianista de jazz, pero él encontró su instrumento en las computadoras. A los 13 años ya diseñaba sitios web y cobraba por ellos, mientras soñaba con crear algo que cambiara la forma en que la gente se relacionaba con la música.

Ek estudió ingeniería en el Real Instituto de Tecnología de Suecia (KTH). No obstante, abandonó la carrera para dedicarse por completo al mundo digital. Fue jefe de tecnología en Stardoll , una red social de moda para adolescentes, y poco después fundó Advertigo , una empresa de publicidad en línea que vendió con apenas 23 años a TradeDoubler . Esa operación le permitió retirarse temporalmente y reflexionar sobre su próximo paso.

Durante ese tiempo, Ek observó el auge de la piratería musical y comprendió algo que transformaría su destino: la gente no robaba música por malicia, sino porque no existía una opción legal, accesible y cómoda. Esa idea sería el origen de Spotify. “La industria intentaba combatir la piratería con juicios; yo quería vencerla con una mejor experiencia de usuario”, contaría años después en entrevistas.

Más allá del éxito, Ek mantiene un perfil discreto. Vive en Estocolmo con su esposa Sofía Levander y sus dos hijas, y evita la vida pública. Sus intereses van desde la neurociencia hasta la salud digital, campos en los que hoy también invierte.

La fundación de Spotify

La historia de Spotify comenzó oficialmente en 2006, cuando Daniel Ek se asoció con el empresario Martin Lorentzon, cofundador de TradeDoubler. Ambos compartían una visión: ofrecer una plataforma donde escuchar música fuera tan fácil como piratearla, pero legal y con calidad. Así nació Spotify AB, con base en Estocolmo, que lanzó su servicio en octubre de 2008.

El modelo combinaba un sistema freemium (escuchar gratis con publicidad) y una versión premium por suscripción mensual. Esta estructura resultó revolucionaria: permitió monetizar la música digital sin necesidad de comprar álbumes o canciones. Al poco tiempo, Spotify firmó acuerdos con las principales discográficas y se expandió por Europa y luego Estados Unidos, impulsando un cambio de paradigma en toda la industria musical.

El crecimiento fue vertiginoso. Para 2025, la plataforma superó los 600 millones de usuarios activos en el mundo, con más de 230 millones de suscriptores pagos. Aun así, el camino no estuvo exento de críticas: muchos artistas han cuestionado los bajos porcentajes de regalías, mientras Ek defiende el modelo como una oportunidad de exposición global.

En septiembre de 2025, el empresario anunció que dejará el cargo de CEO en enero de 2026 para asumir como presidente ejecutivo. Según explicó, su objetivo es centrarse en la estrategia a largo plazo y la expansión hacia nuevas áreas tecnológicas. La decisión marca una nueva etapa para una compañía que cambió para siempre la forma en que consumimos música.

daniel ek

El patrimonio de Daniel Ek

El ascenso de Daniel Ek no solo redefinió la música digital: también lo convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo. Según Forbes, su patrimonio personal pasó de 4.200 millones de dólares en 2022 a 10.300 millones en 2023, impulsado por el repunte de las acciones de Spotify en Wall Street.

Actualmente, Ek posee alrededor del 9 % del capital de la empresa y controla el 37 % de los votos, lo que le otorga un poder estratégico dentro de la compañía.

Su fortuna supera la de varias leyendas de la música, como Paul McCartney, Jay-Z, Rihanna o Taylor Swift, según Revista Mercado. Una ironía del siglo XXI: el hombre que no es músico pero creó la plataforma donde todos ellos son escuchados.

Ek representa el nuevo rostro de la industria del entretenimiento, donde el valor ya no está en la creación artística sino en la infraestructura que la distribuye.

Además de su rol en Spotify, Ek ha diversificado sus inversiones. A través de su fondo Prima Materia, apoya startups tecnológicas europeas enfocadas en sostenibilidad y salud. Entre ellas se destaca Neko Health, una compañía que ofrece chequeos médicos integrales mediante escaneo corporal y sensores de alta precisión.