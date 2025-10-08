Triple femicidio: habló la tía de "Pequeño J", una de las arrepentidas de la causa

En un video grabado desde su celular, se refirió a las sospechas que recaen sobre su sobrino. A la par, continúa la investigación de los hechos.

En medio del impacto que provocó el triple femicidio en Florencio Varela , Jose Jenny Valverde , tía del detenido Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como “Pequeño J” , decidió hablar públicamente por primera vez y tomó distancia de su sobrino, actualmente bajo prisión preventiva en Perú , país donde nació.

“ Estoy totalmente dispuesta a colaborar con la investigación. No porque sea mi familia lo tengo que defender ”, expresó la mujer en un video grabado con su teléfono celular. Con visible conmoción, agregó: “ El acto que mi sobrino ha cometido es atroz. Me quedé en shock ”.

En su testimonio, Valverde remarcó que los hechos por los cuales se acusa a su sobrino la alejaron de su entorno familiar desde joven. “ Todas esas cosas atroces son uno de los pilares fundamentales por los cuales me desvinculé de mi familia a los 16 años ”, afirmó.

La mujer sostuvo que, aunque la situación la afecta en lo personal, debe prevalecer la justicia. “ Obviamente que me afecta porque no deja de ser mi familia, pero la justicia es igual para todos y, lastimosamente, la familia no se elige ”, sentenció.

La defensa de Pequeño J

Mientras la investigación avanza entre Buenos Aires y Lima, la defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano intenta desligarlo de las acusaciones que lo vinculan con el asesinato de tres personas en Florencio Varela.

Durante la audiencia celebrada el viernes pasado, en la que el tribunal dispuso nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición pasiva, su abogado, Marcos Sandoval, insistió en su inocencia. “Pequeño J es inocente y vive de vender medias y cosechar arándanos”, sostuvo ante los jueces.

El presunto autor intelectual del triple crimen permanecerá recluido en el establecimiento penal Nueva Cantera Imperial, ubicado en la localidad de Cañete, dentro del Departamento de Lima, hasta que se resuelva su extradición a la Argentina.

La declaración de su tía, sumada al avance de las pericias y a la documentación enviada por la Justicia argentina, podría resultar clave para definir su situación judicial en los próximos meses.

Habló el policía que detuvo a Pequeño J: "No es verosímil que sea un líder narco"

El General y Director Antidrogas de la Policía de Perú, Nilton Villalta, habló sobre la situación de Pequeño J y aseguró que "no es verosímil que se trate de un líder narco".

En ese sentido, el encargado de la detención del sospechoso advirtió: "Pequeño J no es el que comienza la distribución de drogas, sino queéstos tienen varios grupos a los que les provee entre 5 y 10 kilos, y ese grupito es el que tiene personal, que se encarga de hacer los deliverys alas personas que puedan requerir una dósis o dos".

"Yo me atrevo a suponer que el Pequeño J está dentro de ese grupo chico que distribuía cocaína o tusi en pequeños kilos que responde a un proveedor mediano. Él es de los que compra de a 10 kilos para después cortarla y venderla", agregó.