El Gobierno ofrece una recompensa de $5 millones por datos sobre un joven desaparecido en Chaco + Seguir en









La medida fue oficializada en el Boletín Oficial tras un pedido de la fiscalía chaqueña. La causa se investiga bajo las hipótesis de homicidio o trata de personas con fines de explotación laboral.

El Gobierno ofrece una recompensa de $5 millones por datos sobre un joven desaparecido en Chaco

El Gobierno dispuso el ofrecimiento de una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Nelson David Gusak, un joven de 26 años desaparecido desde septiembre de 2025 en la provincia del Chaco. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 30/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida responde a una solicitud de la Fiscalía de Investigación N° 3 del Chaco, a cargo de la fiscal Rosana Beatriz Soto, que investiga el caso bajo las hipótesis de un posible homicidio o de trata de personas con fines de explotación laboral, dos figuras penales de extrema gravedad.

Según consta en la resolución, Gusak fue visto por última vez el 20 de septiembre de 2025, en inmediaciones de su vivienda ubicada en el asentamiento Zampa, un barrio popular de la ciudad de Resistencia. Desde entonces, no se volvió a tener información certera sobre su paradero, lo que generó una fuerte conmoción en la comunidad local.

302026 Que dice la Resolución El expediente judicial detalla que el joven mide 1,65 metros, es de tez trigueña, tiene cabello largo, negro y con rulos, y posee dos tatuajes identificatorios: en el antebrazo izquierdo el nombre “JONATHAN” y en el derecho “SANTINO”. Al momento de su desaparición vestía una remera verde con rayas blancas, jean azul y ojotas. La investigación también consigna que atravesaba problemas de consumo de estupefacientes, un dato incorporado para contextualizar su entorno y las posibles líneas de pesquisa.

El pedido formal para activar el Programa Nacional de Recompensas fue realizado por la fiscal Soto el 5 de diciembre de 2025 ante el Ministerio de Seguridad, al considerar la dificultad para obtener testimonios confiables y la existencia de un posible cerrojo de silencio en la zona donde se perdió el rastro del joven.

La normativa se sustenta en la Ley 26.538, que habilita al Ministerio de Seguridad Nacional a ofrecer compensaciones económicas a quienes, sin haber participado del delito, aporten “datos útiles” para esclarecer casos de especial complejidad. En este caso, el fundamento central es la investigación de los delitos previstos en los artículos 79 y 142 bis del Código Penal, vinculados al homicidio y a la trata de personas. La resolución establece que el pago de la recompensa se realizará en sede ministerial o en el lugar que designe la titular de la cartera, con reserva absoluta de identidad para quien brinde la información, previa evaluación de las autoridades intervinientes. Además, se dispuso que las fuerzas federales de seguridad y la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales refuercen la difusión del caso en todo el país. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional indicaron que la recompensa busca estimular la colaboración ciudadana ante la complejidad del caso y la falta de avances sustanciales en la investigación. Quienes cuenten con información relevante deberán comunicarse de manera confidencial a la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. La fiscalía chaqueña mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta la posible existencia de redes de explotación laboral, una de las hipótesis que continúa bajo análisis mientras se intensifica la búsqueda de Nelson David Gusak.