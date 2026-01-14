Yacyretá, con nuevos representantes: el gobierno de Javier Milei designó autoridades argentinas tras una serie de renuncias

Los cambios en la conducción local de la Entidad Binacional Yacyretá fueron oficializados por decreto y apuntan a garantizar el funcionamiento institucional de la represa compartida con Paraguay. Hubo enroques en el Directorio y nuevas designaciones en el Consejo de Administración.

El Gobierno oficializó cambios en el Directorio y el Consejo de Administración tras varias renuncias.

El Gobierno dispuso una reorganización de las autoridades locales de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) , con designaciones y movimientos internos en el Directorio y el Consejo de Administración , luego de que se confirmaran varias renuncias. Los cambios quedaron formalizados a través del Decreto 15/2026 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial .

La medida fue instrumentada por la Secretaría de Energía , dependiente del Ministerio de Economía , que aceptó la renuncia de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo . El ingeniero civil había sido designado en febrero de 2024 mediante el decreto 180/2024 .

No obstante, Peña continuará vinculado al organismo binacional: desde el 12 de enero pasó a ocupar un cargo como consejero , para completar un período legal que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027 .

El puesto vacante en el Directorio será ocupado por Diego Luis Adúriz , quien hasta la semana pasada se desempeñaba como consejero. La reconfiguración también se dio tras la renuncia de José Antonio López , licenciado que había sido designado en junio de 2024 para completar un mandato que vencía en agosto de este año.

Adúriz había sido nombrado como representante de CAMMESA y formó parte del equipo de asesores del Ministerio de Economía durante 2024. Desde febrero del año pasado integraba el Consejo de Administración de la central hidroeléctrica y ahora asumirá la conducción ejecutiva por un período que finalizará en enero de 2031 .

En ese esquema, continúan en funciones Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, quienes integran el grupo de representantes argentinos designados durante la actual gestión del presidente Javier Milei.

P7 - Yacyreta (NA)_opt.jpeg Diego Luis Adúriz asumirá la conducción ejecutiva de Yacyretá hasta 2031, tras la reconfiguración del Directorio.

Para completar el organigrama local, el Poder Ejecutivo designó como consejero a Manuel Ignacio Chavarría Bertolami, licenciado en Relaciones Públicas, quien ejercerá el cargo hasta el 31 de agosto de 2026.

Las designaciones se realizaron conforme a lo establecido en el Tratado de Yacyretá, suscripto entre Argentina y Paraguay en 1973, y en cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de la entidad.

El acuerdo energético con Paraguay

La reorganización institucional se da en el marco del nuevo entendimiento alcanzado entre Argentina y Paraguay en mayo de 2025, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de la Entidad Binacional Yacyretá, en paralelo al avance del proyecto Aña Cuá.

El decreto del Poder Ejecutivo habilitó la firma del acta-acuerdo con la contraparte paraguaya y subrayó la necesidad de otorgar previsibilidad en la asignación de la energía generada. El convenio estableció mecanismos de cesión voluntaria, mediante los cuales Paraguay se compromete a tomar en promedio 425 megavatios de los 3.100 megavatios producidos por la central.

Yacyretá.jpg El Poder Ejecutivo completó el organigrama local de Yacyretá con nuevas designaciones en el Consejo de Administración.

De este modo, Argentina podrá acceder hasta al 85% de la energía disponible, siempre que el país vecino no demande ese excedente. El esquema apunta a optimizar la planificación y el uso de los recursos energéticos compartidos.

Con este marco, la Administración Nacional de la Electricidad (ANDE) de Paraguay y CAMMESA de Argentina podrán coordinar con mayor previsión el despacho eléctrico correspondiente a cada país, en una central clave para el abastecimiento regional.