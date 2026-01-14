El Gobierno declaró a filiales de la "Hermandad Musulmana" del Líbano, Egipto y Jordania como organizaciones terroristas

A través de un comunicado, el Ejecutivo aseguró que la decisión forma parte de su "lucha contra el terrorismo". Este martes, EEUU había llevado adelante la misma acción.

El Gobierno nacional declaró este miércoles a las filiales del Líbano, Egipto y Jordania de la "Hermandad Musulmana" como organizaciones terroristas . A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ejecutivo defendió su decisión como parte de los "compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo".

"En cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de estos capítulos de la ' Hermandad Musulmana ' al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET)", indicó la administración libertaria.

Este martes, el Gobierno de EEUU tomó la misma decisión, amparándose en el supuesto apoyo del grupo a Hamás. "Estas designaciones reflejan las primeras medidas de una acción continua y sostenida para contrarrestar la violencia y la desestabilización de ciertas ramas de los Hermanos Musulmanes dondequiera que se encuentren", señaló el secretario de Estado Marco Rubio .

En el comunicado, el Ejecutivo argentino indicó que se trata de una decisión del presidente Javier Milei en conjunto con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia de Estado. "Se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina", aseveró.

El Gobierno indicó que, de esta manera, "se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian". Asimismo, destacaron la "cooperación internacional" que representa la decisión, que además de EEUU llevaron adelante Israel, Paraguay, Emiratos Árabes y Egipto.

"El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles. Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla", concluyó el comunicado.

Qué es la "Hermandad Musulmana", declarada organización terrorista por el Gobierno

Fundada en 1928 en Egipto, la Hermandad Musulmana es un movimiento islámico de los más antiguos del mundo. Con casi un siglo de historia, tiene una activa presencia política y social en una serie de países del Medio Oriente y África del Norte, donde lleva a cabo activismo social, religioso y agendas políticas.

Si bien en su orígenes el movimiento se presentó como una construcción de una sociedad islámica basada en la sharía, luego algunas de sus ramas formaron partidos políticos, mientras que otras han recurrido a la violencia. En su concepción, el grupo busca inculcar el Corán y la Sunna como único modo de vida y la unificación de los países musulmanes bajo un mismo califato.

Algunos países lo consideran como el predecesor de varios grupos terroristas, entre ellos Hamás. En Egipto, la agrupación llegó al poder en 2012, bajo el Partido Libertad y Justicia. Sin embargo, un año más tarde, el presidente Mohamed Morsi fue depuesto por un golpe de Estado, alegando una imposición de los puntos de vista islamistas propagados por este grupo religioso