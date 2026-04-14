El Gobierno prorrogó el Programa de Acompañamiento Social y redefine su alcance por cuatro años

La iniciativa del Ministerio de Capital Humano extiende su vigencia por 48 meses y ajusta su funcionamiento para mejorar la inclusión y optimizar recursos.

El Gobierno extendió y actualizó el Programa de Acompañamiento Social , una política destinada a asistir a hogares en situación de vulnerabilidad. La medida fue oficializada mediante la resolución 90/2026 publicada en el Boletín Oficial , donde se establece una vigencia de 48 meses .

El programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano , busca mejorar las condiciones de vida de personas y familias con altos niveles de exclusión y reforzar su integración social.

Creado a través del decreto 198/24 , el esquema es implementado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia , en coordinación con otras áreas del Estado.

La nueva normativa introduce cambios en los lineamientos operativos con el objetivo de perfeccionar los mecanismos de acompañamiento y hacer más eficiente la asignación de recursos públicos .

Además, se dispuso la continuidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria , encargada de la supervisión del programa, que seguirá activa durante el plazo previsto o hasta cumplir su objetivo.

La actualización del programa se da en un contexto marcado por la evolución de los indicadores sociales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza se ubicó en 28,2% en el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3% en los principales centros urbanos.

Ello equivale a 13,5 millones de personas en situación de pobreza y 3 millones en condición de indigencia. Los datos reflejan una mejora respecto de períodos anteriores: la pobreza cayó 9,9 puntos porcentuales frente al segundo semestre de 2024 y la indigencia retrocedió desde el 8,2%.

A nivel semestral, unas 1,54 millones de personas salieron de la pobreza y 269 mil dejaron de estar bajo la línea de indigencia.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la baja de los indicadores al crecimiento económico, la desinflación y el refuerzo de la asistencia social sin intermediarios. Pese a la mejora, el escenario sigue condicionado por la evolución de los precios, en particular en el rubro Alimentos y bebidas, que impacta de manera directa en la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA).