El Gobierno extendió y actualizó el Programa de Acompañamiento Social, una política destinada a asistir a hogares en situación de vulnerabilidad. La medida fue oficializada mediante la resolución 90/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se establece una vigencia de 48 meses.
El Gobierno prorrogó el Programa de Acompañamiento Social y redefine su alcance por cuatro años
La iniciativa del Ministerio de Capital Humano extiende su vigencia por 48 meses y ajusta su funcionamiento para mejorar la inclusión y optimizar recursos.
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El programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca mejorar las condiciones de vida de personas y familias con altos niveles de exclusión y reforzar su integración social.
Creado a través del decreto 198/24, el esquema es implementado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con otras áreas del Estado.
La nueva normativa introduce cambios en los lineamientos operativos con el objetivo de perfeccionar los mecanismos de acompañamiento y hacer más eficiente la asignación de recursos públicos.
Además, se dispuso la continuidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, encargada de la supervisión del programa, que seguirá activa durante el plazo previsto o hasta cumplir su objetivo.
La actualización del programa se da en un contexto marcado por la evolución de los indicadores sociales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza se ubicó en 28,2% en el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia alcanzó el 6,3% en los principales centros urbanos.
Ello equivale a 13,5 millones de personas en situación de pobreza y 3 millones en condición de indigencia. Los datos reflejan una mejora respecto de períodos anteriores: la pobreza cayó 9,9 puntos porcentuales frente al segundo semestre de 2024 y la indigencia retrocedió desde el 8,2%.
A nivel semestral, unas 1,54 millones de personas salieron de la pobreza y 269 mil dejaron de estar bajo la línea de indigencia.
El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la baja de los indicadores al crecimiento económico, la desinflación y el refuerzo de la asistencia social sin intermediarios. Pese a la mejora, el escenario sigue condicionado por la evolución de los precios, en particular en el rubro Alimentos y bebidas, que impacta de manera directa en la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
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