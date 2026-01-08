El humo de los incendios en Chubut llegó a Buenos Aires: el alerta del Servicio Meteorológico Nacional

El fuego continúa avanzando en la Patagonia y ya afecta más de 2.000 hectáreas de bosque, forzando evacuaciones de residentes y turistas.

Los incendios en Chubut afectan áreas de Buenos Aires con humo denso, reduciendo la visibilidad y elevando los riesgos respiratorios.

El fuego que invade a varias provincias de la Patagonia continúa expandiéndose y generando alertas en todo el país. Los incendios forestales en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz están avanzando sin control, afectando miles de hectáreas de vegetación nativa y obligando a la evacuación de más de 3.000 personas .

Sin embargo, el impacto de este desastre no se limita solo al sur argentino. De acuerdo con un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el humo llegó a la provincia de Buenos Aires , lo que obliga a los ciudadanos a tomar precauciones para evitar riesgos en su salud.

El SMN advirtió que, debido a los vientos predominantes y la magnitud de los incendios en la Patagonia, el humo ya alcanzó zonas de la provincia de Buenos Aires , especialmente las del sur y el centro de la región.

A medida que las llamas siguen avanzando en Chubut, la densidad del aire contaminante se incrementó notablemente. En algunas zonas, incluso, el organismo reportó visibilidad reducida y partículas en suspensión que pueden causar problemas respiratorios , especialmente a personas con afecciones preexistentes como asma o enfermedades pulmonares crónicas.

Por este motivo, la institución recomendó a la población tomar medidas de protección , como evitar la exposición prolongada al aire libre, y a aquellos con problemas respiratorios o cardiovasculares, mantenerse en lugares cerrados y utilizar mascarillas si es necesario.

Cómo siguen los incendios en Chubut

El foco principal se encuentra en la zona de Puerto Patriada y la localidad de Epuyén, donde más de 2.000 hectáreas de bosques y vegetación autóctona ya fueron consumidas por las llamas.

A pesar de los esfuerzos provinciales y federales, el fuego sigue avanzando a gran velocidad. Las altas temperaturas, junto con la falta de lluvias, dificulta las tareas del equipo de combate que ya se encuentra en su máxima capacidad, con más de 200 brigadistas, apoyados por aviones hidrantes y helicópteros.

“El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos”, señaló Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, a Infobae.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó que más de 3.000 personas, incluidas turistas y residentes, ya fueron evacuadas.

incendios chubut2

Las autoridades también están investigando el origen de los incendios, porque algunos podrían haber sido provocados intencionalmente.

En particular, de acuerdo con el informe oficial del Ministerio Público Fiscal, se encontraron restos de gases inflamables compatibles con acelerantes en el punto de inicio del fuego, lo que descartó la hipótesis de un desperfecto eléctrico.

Los peritos realizan pruebas para identificar a los responsables, mientras se ofrecen recompensas por información que conduzca a la captura de los culpables.