Continúan los incendios en Chubut: la Justicia busca dar con los responsables y ofrece recompensa de $50 millones

El jefe provincial, Ignacio Torres, puso una recompensa de $50 millones para quien brinde información sobre los actores del delito. En total, ya se quemaron más de 1.800 hectáreas de bosque nativo.

Una vez más, el verano en el sur de Argentina llegó con la problemática de los incendios , que en los últimos días afectaron a la provincia de Chubut y ya devastaron m ás de 1.800 hectáreas de la Comarca Andina. En este caso - mientras el fuego sigue activo en diversos focos - las autoridades investigan la hipótesis de que el fuego habría sido provocado, y buscan dar con el paradero de los autores del delito.

"Quien quiera sembrar miedo va a terminar preso", aseguró el mandatario provincia, Ignacio "Nacho" Torres, quien además anunció una recompensa de $50 millones destinada a quienes brinden información que permita identificar y detener a las personas detrás de los incendios. A este jueves, entre las áreas más afectadas se encontraron El Hoyo y Epuyén , donde las llamas afectaron infraestructura, la producción y la vida local.

En detalle, la Fiscalía de Lago Puelo se encuentra en etapa de recolección de pruebas para esclarecer el inicio de las llamas. En este escenario, las autoridades confirmaron que se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes en el sitio donde comenzó el incendio y descartaron la hipótesis de un desperfecto eléctrico.

Ante la confirmación de que al menos dos focos ígneos recientes en la zona de Puerto Patriada fueron provocados de manera intencional, las autoridades resolvieron ofrecer una recompensa de $50 millones para quienes aporten datos que permitan identificar y detener a los responsables. La decisión fue presentada como una herramienta para acelerar el avance de la investigación judicial, según consignó el medio El Chubut.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Chubut en una conferencia de prensa de la que participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el fiscal Carlos Díaz Mayer. Según explicaron, la iniciativa apunta a reforzar la colaboración ciudadana y canalizar información clave que ayude a esclarecer los hechos.

nacho torres y diego santilli

Las autoridades precisaron que cualquier dato relevante podrá ser aportado en comisarías de toda la provincia, desde donde será remitido de manera inmediata a la Fiscalía y la Procuración, conforme al protocolo dispuesto. En la misma línea, el Ministerio Público Fiscal convocó a la comunidad a presentar testimonios, imágenes, videos o registros que puedan contribuir a determinar el origen del fuego, ya sea a través de los canales oficiales o de forma presencial en la fiscalía local.

La investigación quedó a cargo de un equipo integrado por la Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, la Comisaría de El Hoyo y el Gabinete de Criminalística, que avanzan con inspecciones en el terreno y el análisis de cámaras de seguridad, imágenes satelitales y comunicaciones móviles en el área afectada. Además, se sumó un perito especializado en incendios, quien constató la presencia de acelerantes en el punto inicial del siniestro.

Como parte de las medidas, se tomaron muestras de suelo que serán analizadas en el Laboratorio de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y se incorporó la División de Canes de esa fuerza para detectar restos de sustancias inflamables. En paralelo, se realizaron entrevistas a testigos con el objetivo de robustecer el expediente judicial.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 10.44.20 AM (3)

La situación es crítica ya que el fuego no da tregua y se expande por las distintas áreas naturales. Los brigadistas que trabajan en la zona construyeron fajas cortafuegos y protegieron viviendas cercanas, además de realizar enfriamientos con equipos de agua.

Las condiciones climáticas tampoco ayudan. El pasado jueves, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego informó que "no operaron medios aéreos por falta de visibilidad".

Como consecuencia del incendio, más de 3.000 turistas debieron ser evacuados en las últimas jornadas.

Origen del fuego y otro incendio sofocado

El incendio principal, de características “interfase”, comenzó el lunes 5 de enero alrededor de las 15:00, a unos 300 metros del camino de acceso a Puerto Patriada, en el ingreso a la vivienda de una familia que perdió la totalidad de sus bienes por el avance de las llamas. El fuego afectó coníferas, bosque nativo, matorrales y pastizales con alta carga combustible, lo que favoreció su rápida propagación y elevó el riesgo para la población y las propiedades de zonas semirrurales.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 10.44.20 AM (2)

En tanto, el foco que se había iniciado el domingo 4 de enero en Villa Lago Rivadavia, a tres kilómetros de Cholila, fue declarado extinguido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Durante la jornada del miércoles, personal de la Base Cholila recorrió el perímetro y el interior del área afectada sin detectar puntos calientes, por lo que el siniestro fue dado por completamente apagado al cierre del día.