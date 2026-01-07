Diego Santilli, primera parada 2026 en Chubut: reforma laboral, deuda previsional e incendios Por Ezequiel Rudman + Seguir en









El Ministro del Interior activó la gira de verano para blindar la agenda legislativa de Javier Milei en el Congreso. Dudas de los gobernadores en el Senado

Diego Santilli e Ignacio Torres.

Chubut, primer destino 2026 de Diego Santilli, con un amplio abanico de temas a resolver para el ministro del Interior. Con foco en los incendios forestales calificados como "intencionales" de parte del gobernador Ignacio Torres, la visita del funcionario nacional a la provincia patagónica tiene como objetivo político comenzar a blindar los votos para la reforma laboral que comenzará a debatirse a partir de febrero en el Senado con la prórroga de sesiones extraordinarias.

Torres, mandatario del PRO que ahora integra el bloque de gobernadores de Provincias Unidas, mantiene buena sintonía con Santilli con quien comparten origen en el macrismo a pesar de que el titular de la cartera de Interior conserva ADN peronista. Más allá del agradecimiento de Torres al enviado de la Casa Rosada por el auxilio del gobierno nacional para combatir el fuego, la agenda de temas a resolver excede el medio ambiente.

La agenda de Diego Santilli Santilli activó en Chubut una nueva mini gira con el fin de reunirse con al menos una decena de gobernadores en enero para aceitar el tratamiento de la reforma laboral. Las negociaciones son delicadas. A pesar de que un plenario de comisiones del Senado ya firmó dictamen sobre el final del 2025, el capítulo impositivo no tiene aval de las provincias. Si bien los legisladores nacionales que reportan a Torres aún no tiene una definición sobre el sentido de su voto, el diputado chubutense de Provincias Unidas, Jorge "Loma" Avila, que pertenece al gremio de petroleros, ya anticipó que así como esta la ley no va a apoyarla.

A ese escenario de incertidumbre se suman las dos senadoras nacionales por Chubut, Andrea Cristina y Edith Terenzi, quien tiene pendiente un encuentro con el mandatario de Chubut para definir su postura. Es que el proyecto reduce la percepciones del impuesto a las ganancias en distintos rubros afectando la recaudación por coparticipación de las provincias. "El derrumbe en la recaudación es real a partir de la recesión que hay en las provincias. Sólo la caída en la recaudación en Ganancias tiene un impacto neto de 1.6 billones de pesos en los fondos de la coparticipación. La copa se desplomó casi 20 puntos. Es muy bueno el discurso del alivio fiscal, pero siempre y cuando el ajuste no lo tengan que pagar las provincias", se quejó ante la consulta de Ámbito un gobernador al tanto de las negociaciones con la Casa Rosada por la reforma laboral.

Clave de la reforma laboral El artículo 190 del proyecto de reforma laboral es uno de los más resistidos por los gobernadores y aplica una reducción de las alícuotas de Ganancias para las "sociedades de capital" en las escalas más altas: las que pagan el 30% bajarían a 27% y las que abonan el 35% pasarían a 31,5%. Por otra parte, el título XXV establece una "reducción de la carga tributaria" al dejar sin efecto "a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley" los impuestos internos para los rubros de "los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves"

Más allá de la reforma laboral, para cuya aprobación La Libertad Avanza depende de sus aliados, Torres también quiere avanzar en el acuerdo por el flujo de la caja de jubilaciones provincial como hicieron otras provincias con Nación, por ejemplo Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Chaco. El gobernador anticipó que no va a ceder en reclamo por la deuda previsional y que va a presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el pasivo del 2018 con la caja de jubilaciones provincial que asciende a más de 50 mil millones de pesos. Acuerdo con Chubut En noviembre, el mandatario patagónico ya se había reunido con Santilli y con Luis "Toto" Caputo en el Palacio de Hacienda donde el Gobierno nacional anunció la firma de un acta de entendimiento con la provincia de Chubut para eliminar las retenciones al petróleo convencional de la Cuenca Golfo San Jorge, con el objetivo de preservar la actividad en cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones ante un fuerte declino de la producción y para cuidar el empleo sectorial, que busca mejores oportunidades en el shale de Vaca Muerta. Tras su paso por Chubut, la gira de Santilli continuará enfocada en provincias aliadas. Figuran al tope de la agenda Entre Ríos, donde manda el gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, y Chaco, a cargo del radical Leandro Zdero. Ambas provincias fueron en alianza con La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre y ofrecen senadores para empujar la aprobación del proyecto enviado por Javier Milei al Congreso en sesiones extraordinarias. En ese contexto, Santilli también viajaría durante enero a otros distritos aliados como Mendoza, San Luis y San Juan, además de Salta, una de las provincias del peronismo más dialoguista con La Libertad Avanza.