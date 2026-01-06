Incendios en Chubut: operativos de bomberos auxilian a unos 700 evacuados + Seguir en









Unas 200 personas trabajan en las inmediaciones de El Hoyo, en Puerto Patriada. No se registraron heridos, pero al menos diez casas quedaron destruidas.

El operativo de bomberos avanza en tareas de incendio y evacuación. @NachoTorresCH

Aún con una delicada situación y en alerta por la situación climática, continúan los trabajos intensivos de cuerpos de bomberos en Chubut por los incendios en la región de Puerto Patriada, en el noroeste provincial. Las llamas alcanzaron la provincia de Santa Cruz, mientras que hay operativos de contención en Río Negro y Neuquén.

El fuego se registró pasado el mediodía en el sector conocido como Primera Cantera, en las inmediaciones del municipio de El Hoyo. Allí opera personal del Ministerio de Seguridad, la Defensa Civil, y cuerpos de Bomberos, para evitar que el incendio avance hacia la zona del Sausal y para coordinar la evacuación de unas 700 personas. Hasta el momento, no se registraron heridos pero si se confirmó la destrucción de al menos 10 casas.

Las autoridades, que sostienen la atención inmediata por la línea 103, conservan el alerta por el pronóstico que anticipa temperaturas máximas de 30°C y vientos constantes de 14km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 54 km/h. En ese marco, se evacuaron a senderistas y acampantes de las zonas de Río Arrayanes y Lago Verde y se dispuso el cierre preventivo del tránsito en un tramo de la Ruta 71 de Chubut, en las cercanías del Parque Nacional Los Alerces y a unos 100 kilómetros de Puerto Patriada.

Incendio Chubut Operativos de bomberos por los incendios en Chubut Se estima que hay unas 200 personas, entre bomberos y trabajadores de apoyo logístico, enfrentando las llamas para lograr contener los incendios en los bosques patagónicos. Las autoridades comunales confirmaron que se encuentran en contacto con el Ministerio del Interior de la Nación, que asumió el compromiso de brindar aviones hidrantes y helicópteros.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló en sus redes sociales que participó de un encuentro en Puerto Patriada junto al gabinete provincial, "acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas". "Desde el primer momento activamos un despliegue integral y coordinado, con fuerzas de seguridad, equipos provinciales y nacionales, brigadistas, bomberos, todos los medios aéreos disponibles y cada uno de los recursos con los que cuenta la provincia, trabajando sin descanso para contener el fuego y llevar tranquilidad a la comunidad", agregó.

Además aseguró "hoy en Chubut hay tolerancia cero. Por eso, desde el Gobierno provincial vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido y garantizar que, en caso de comprobarse la intencionalidad, cada uno de los responsables responda". En una posterior conferencia, Torres destacó el trabajo de la Justicia Federal para dilucidar si existieron responsables directos en el incendio, y advirtió que su origen sería intencional. Su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, precisó que brigadistas de Bariloche y El Bolsón asisten a los incendios en Puerto Patriada. "Cuando el fuego amenaza, respondemos con compromiso, presencia y trabajo conjunto. Todo mi reconocimiento a quienes con valentía, fuerza y compromiso están luchando para controlar el fuego y proteger nuestras comunidades y bosques", planteó el mandatario.

