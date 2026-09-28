El INCUCAI modificó los criterios para acceder a la lista de espera de trasplante hepático: cuáles son + Agregar ámbito en









En los casos de niños con falla hepática fulminante y un valor de RIN igual o superior a 2, ya no será necesario presentar encefalopatía para acceder a la lista en situación de emergencia.

El organismo actualizó las normas para pacientes con falla hepática fulminante y estableció un criterio específico para niños en situación de emergencia. Gentileza Incucai

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) modificó los criterios que determinan el ingreso a la lista de espera para trasplante hepático de pacientes con falla hepática fulminante en situación de emergencia, con un cambio específico para la población pediátrica. Así lo dispuso la Resolución 339/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma sustituye uno de los incisos de las "Normas y procedimientos para la gestión de lista de espera hepática", aprobadas en 2022 mediante la Resolución INCUCAI 82/2022. Con la nueva redacción, podrán ingresar a la lista de emergencia los pacientes con fallo hepático fulminante que presenten evidencia clínica o de laboratorio de hepatitis aguda, sin enfermedad hepática previa conocida, con un valor de RIN mayor a 1,5 y algún grado de encefalopatía.

El Gobierno cambió los criterios de emergencia para los trasplantes de hígado La novedad central es que en los pacientes pediátricos con un RIN igual o mayor a 2 no se exigirá la presencia de encefalopatía como requisito de inclusión.

En los considerandos, el organismo explica que, tras analizar la aplicación de los criterios vigentes, la Dirección Científico Técnica consideró necesario precisar los parámetros clínicos que deben evaluarse en los casos de falla hepática fulminante en niños, debido a las particularidades clínicas y evolutivas de esta población.

La medida contó con la intervención de la Comisión Asesora de Trasplante Hepático y del Comité de Bioética del INCUCAI, y fue tratada además por la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA) en su reunión del 12 de agosto, conforme a lo previsto en la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Esa ley establece, entre las funciones del INCUCAI, la de dictar las normas técnicas para la obtención y utilización de órganos, tejidos y células para trasplante.

La resolución, aprobada por el directorio del organismo el 25 de septiembre y firmada por Gabriela Hidalgo y Richard Malan, entrará en vigencia a partir de mañana.

Temas Boletín Oficial