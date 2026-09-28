Axel Kicillof reforzó con más de $1.100 millones el presupuesto de la Comisión de Investigaciones Científicas + Agregar ámbito en









El Ministerio de Economía bonaerense dispuso una adecuación presupuestaria para atender gastos de funcionamiento del organismo. Los fondos provienen de la partida de Obligaciones a cargo del Tesoro.

El Gobierno bonaerense dispuso un refuerzo presupuestario para la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires, que tendrá un incremento neto de $1.114.300.000 en sus partidas. La medida se oficializó mediante la Resolución 447/2026 del Ministerio de Economía provincial, publicada en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro Pablo López.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La CIC, con sede en La Plata, fue creada el 5 de diciembre de 1956 por el decreto 21.996 y es uno de los primeros organismos de ciencia y tecnología del país. Se trata de un ente autárquico que se vincula con el Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y tiene como objetivo formar profesionales y desarrollar investigación científica y tecnológica para generar soluciones concretas para los bonaerenses. Cuenta con siete centros de investigación y desarrollo propios y 148 asociados, y actualmente es presidida por Roberto Salvarezza.

Según datos del propio organismo, la CIC cuenta con 283 investigadores, de los cuales 210 son propios y 73 asociados, además de 246 integrantes del personal de apoyo, 430 becarios y 167 empleados administrativos. Su misión es aplicar el conocimiento científico en áreas de interés para la gestión provincial y asesorar al Poder Ejecutivo en temas de su competencia, para lo cual forma personal científico especializado y articula con otros organismos de ciencia y tecnología, universidades, dependencias provinciales y municipios.

Su red de centros, que funcionan de manera propia o en conjunto con universidades, el CONICET y municipios, brinda apoyo técnico y servicios al sector público y privado. Además, el organismo financia proyectos orientados a dar respuesta a problemáticas del territorio y, a través de distintos programas, impulsa iniciativas de mejora tecnológica e innovación en pymes bonaerenses para potenciar su competitividad.

Según los considerandos de la norma, resulta necesario reforzar el presupuesto vigente del organismo para afrontar erogaciones en materia de servicios no personales y transferencias corrientes, así como otros gastos vinculados con su normal funcionamiento.

Para ello, la resolución dispone una transferencia de créditos por $1.164.200.000 dentro de la Jurisdicción 99, correspondiente a Obligaciones a cargo del Tesoro, y aumenta en $1.114.300.000 las contribuciones figurativas de la Administración Central a los organismos descentralizados, destinadas en este caso a la Comisión de Investigaciones Científicas. En consecuencia, se adecúa el presupuesto de la entidad, con un incremento neto por ese mismo monto.