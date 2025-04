El legado de Francisco: su mirada sobre la interreligiosidad, los migrantes, la globalización y las guerras

El texto vio la luz el 3 de octubre de 2020 y buscó esparcir la idea de un mundo mas equitativo y solidario, donde prevalezca el ideal de justicia social, al que en reiteradas ocasiones adhirió Francisco. "No puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones: no sólo el actual sino también el que me precede y me fue configurando a lo largo de mi vida", aseguró.

Fratelli Tutti.pdf Fratelli Tutti: el llamado del papa Francisco para dejar las diferencias de lado. Vaticano

Por último, en el cierre de la carta, el argentino reforzó - como durante todo su pontificado - su idea de una Iglesia más receptiva y que saliera a la búsqueda de los fieles. "La Iglesia es una casa con las puertas abiertas, porque es madre", sentenció.

Las 10 frases más importantes de Fratelli Tutti