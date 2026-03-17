El tribunal de apelaciones del Vaticano declaró nulo el juicio del siglo por malversación de fondos + Seguir en









El fallo determinó que el papa Francisco cometió errores tras poner en el banquillo de acusados a un cardenal. Ahora se fijó fecha para un nuevo juicio a fines de junio.

El cardenal Angelo Becciu quedó en el centro de la polémica, tras una inversión del Vaticano equivalente a u$s413 millones en una propiedad en Londres. Vatican News

El tribunal de apelaciones del Vaticano declaró nulo este martes el llamado “juicio del siglo” de la Santa Sede, por presuntos delitos financieros detrás de la compra de un inmueble en Londres. La decisión representa un golpe para el legado del papa Francisco y los fiscales vaticanos, por poner en el banquillo de los acusados a nueve personas, entre ellos el cardenal Angelo Becciu.

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En un fallo de 16 páginas, el tribunal de apelaciones determinó que tanto Francisco como los fiscales del Vaticano cometieron errores de procedimiento que anularon la acusación original y requirió llevar a cabo un nuevo juicio. Así, se fijó el 22 de junio como la fecha para el inicio del nuevo juicio.

El tribunal de apelaciones del Vaticano anuló el "juicio del siglo" contra el cardenal El fallo fue una victoria para la defensa y un enorme revés para los fiscales vaticanos, que batallaron para salvar su caso. La acusación y las condenas de 2023 contra el cardenal Angelo Becciu y otros ocho hombres fueron presentadas por Francisco como prueba de su disposición a tomar medidas enérgicas contra las irregularidades financieras en la Santa Sede.

conclave-nuevo-papa-vaticano.png El fallo fue una victoria para la defensa y un enorme revés para los fiscales vaticanos, tras una condena contra el cardenal Angelo Becciu. Foto: EFE El caso se centró principalmente en la inversión del Vaticano equivalente a u$s413 millones en una propiedad en Londres. Los fiscales alegaron que corredores inmobiliarios y monseñores del Vaticano estafaron a la Santa Sede con decenas de millones de euros en honorarios y comisiones para adquirir la propiedad y que luego extorsionaron a la Santa Sede por u$s16,5 millones para ceder su control.

La investigación original dio lugar a dos derivaciones principales que involucraron a Becciu, en su día un destacado cardenal del Vaticano y futuro aspirante al papado. Fue condenado por malversación y sentenciado a 5 años y medio de prisión.

Por otro lado, el tribunal condenó a otras ocho personas por malversación, abuso de cargo, fraude y otros cargos, quienes sostuvieron su inocencia y apelaron. El Vaticano retomó un juicio contra un cardenal por malversación de fondos y apuntaron contra el papa Francisco En febrero de este año el Vaticano había apelado la condena de los nueve acusados por delitos financieros y malversación de fondos, entre ellos Becciu. El caso fue llamado el "juicio del siglo" por la prensa italiana y es decisión desestimó la apelación de fiscales, mientras la defensa de los condenados señaló una serie de decretos firmados por Francisco al comenzar la investigación. El caso concierne a Becciu y otros ocho acusados, condenados por un puñado de causas financieras en 2023 por la compra de un inmueble en Londres, después de un extenso juicio de dos años. Sin embargo, el alto Tribunal de Casación del Vaticano confirmó la decisión de un tribunal inferior de desestimar por completo la apelación de los fiscales. El proceso le puso fin a la carrera de Becciu, quien fue condenado en diciembre de 2023, además de una inhabilitación perpetua para cargos públicos, por malversación de fondos, fraude y abuso de poder en el caso de la compra en Londres.