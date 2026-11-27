El calendario de diciembre ofrece nuevas oportunidades de descanso antes de fin de año.

Con la llegada del último mes del año, el calendario de feriados nacionales ofrece nuevas oportunidades para descansar, organizar reuniones familiares o hacer escapadas turísticas. En diciembre de 2026 habrá tres fechas que modificarán la actividad habitual de distintos sectores laborales.

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La primera semana del mes va a tener dos asuetos consecutivos, con diferentes condiciones legales. Esto determina quiénes podrán disfrutar de un fin de semana largo y qué remuneración deberán recibir aquellos empleados que tengan que cumplir con sus obligaciones laborales.

El lunes 7 de diciembre será un día no laborable con fines turísticos y no un feriado nacional . La diferencia entre ambas categorías está en la obligatoriedad del descanso y en la remuneración de los trabajadores. De acuerdo con los artículos 166 y 167 de la Ley de Contrato de Trabajo, las condiciones laborales para cada caso son las siguientes:

En caso de que el empleador del sector privado decida dar el día libre durante una jornada no laborable, el trabajador conservará su remuneración correspondiente.

día no laborable: la decisión de trabajar queda a criterio del empleador, con las excepciones previstas por la normativa. Si se llevan a cabo tareas, corresponde el pago del salario habitual

feriado nacional: rigen las normas legales sobre el descanso dominical y quienes deban trabajar cobrarán la remuneración habitual más una cantidad igual

Los trabajadores del sector privado tendrán libre el lunes 7 de diciembre únicamente si sus empleadores deciden suspender las actividades. En caso contrario, deberán cumplir con su jornada habitual sin recibir un adicional salarial por esa fecha.

La actividad comercial puede variar durante las fechas previstas para el descanso.

Por su parte, los organismos públicos, las entidades bancarias y las compañías de seguros suelen suspender sus actividades durante estas jornadas. Entonces, quienes tengan libre el lunes 7 y no trabajen habitualmente durante los fines de semana podrán disfrutar de un fin de semana extra largo.

Las últimas celebraciones del año permiten organizar reuniones familiares y escapadas turísticas. Magnific

Todos los feriados y días no laborables que quedan en diciembre de 2026

Diciembre contará con dos feriados nacionales inamovibles y un día no laborable con fines turísticos, según el calendario oficial del Gobierno nacional. Las fechas previstas para el último mes de 2026 son:

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María

viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad

El Gobierno estableció la jornada turística del lunes 7 mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2025. Navidad dará lugar al último fin de semana largo del año, ya que al caer un viernes, quienes tengan libre los sábados y domingos podrán descansar durante tres días consecutivos.