El calendario de feriados de noviembre de 2026 todavía esconde fechas especiales para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. Este miércoles 25 habrá un nuevo día no laborable por celebraciones locales, con modificaciones en la atención de organismos públicos y determinadas actividades.
¿Quiénes tendrán feriado especial mañana 25 de noviembre y por qué?
Tres distritos van a gozar de una jornada especial por celebraciones históricas, que incluye un asueto y actividades que van a verse afectadas.
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La medida forma parte de las disposiciones del gobierno bonaerense para reconocer aniversarios fundacionales y otras festividades municipales. Es importante tener en cuenta que no se trata de un descanso nacional, ya que su alcance depende de la localidad y del sector en el que trabaja cada persona.
Las localidades que tendrán feriado el 25 de noviembre
Para el 25 de noviembre, la normativa establece jornadas no laborables para la administración pública provincial y el Banco Provincia, pero el descanso es optativo para la industria, el comercio y las actividades privadas. Las localidades comprendidas son:
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Olavarría: ciudad cabecera del partido homónimo, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires
Presidente Perón: partido del sur del conurbano bonaerense, cuya cabecera es Guernica
Dennehy: localidad rural perteneciente al partido de Nueve de Julio, también conocida como Marcelino Ugarte
Las medidas no se extienden al resto de la provincia. Por eso, la actividad comercial puede mantenerse con normalidad, mientras que las dependencias públicas alcanzadas por los asuetos modifican su atención habitual.
Los motivos por los que tendrán feriado cada una
Las tres localidades conmemoran aniversarios para recordar su historia y su fundación. En algunos casos, las celebraciones incluyen actos oficiales, espectáculos musicales y actividades abiertas a los vecinos.
Olavarría celebrará el 159º aniversario de su fundación, ocurrida el 25 de noviembre de 1867 por iniciativa del coronel Álvaro Barros. La municipalidad organizó un acto protocolar desde las 9:30 en la Plaza Coronel Álvaro Barros, ubicada en España y Bolívar.
Los festejos continuarán en el Parque Helios Eseverri, donde el patio gastronómico y el paseo de artesanos abrirán al mediodía. A las 15:00 comenzarán los espectáculos musicales, con presentaciones de artistas locales como Nawel, Los Bredda, Herederos, Supernova y La Roland. El cierre estará a cargo de Los Tipitos, con un show gratuito para los vecinos.
El partido de Presidente Perón cumple 33 años desde su creación, establecida el 25 de noviembre de 1993 por la Ley provincial 11.480. El distrito nació a partir de territorios que anteriormente pertenecían a San Vicente, Florencio Varela y Esteban Echeverría.
Su cabecera es Guernica y también comprende otras localidades, como Villa Numancia. La fecha recuerda la sanción de la norma que dio origen a su autonomía administrativa. El asueto alcanza a las dependencias públicas comprendidas por las disposiciones provinciales y municipales, pero para los comercios y las industrias es optativo.
Dennehy conmemora su aniversario fundacional cada 25 de noviembre, en recuerdo de la llegada del ferrocarril a la zona en 1883. La habilitación de la estación ferroviaria fue fundamental para el desarrollo del pueblo, que también recibió el nombre de Marcelino Ugarte. Por mucho tiempo, la actividad agrícola y el transporte ferroviario impulsaron el crecimiento de esta pequeña comunidad rural.
Próximos feriados en diciembre 2026
Diciembre de 2026 tendrá dos feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos, según el calendario establecido por el Gobierno nacional. Las próximas fechas son:
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lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible
viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible
Los dos primeros feriados van a abarcar un fin de semana largo de 4 días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Por otra parte, Navidad caerá viernes, lo que permitirá otro descanso de tres días.
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