Fin de semana largo en diciembre 2026: cuál es el día no laborable y cuál el feriado + Agregar ámbito en









El último mes del año concentra un descanso XXL de cuatro días en su segunda semana y cierra con un fin de semana largo para celebrar Navidad.

La llegada de diciembre marca la cuenta regresiva para las Fiestas y el movimiento turístico en todo el país. Depositphotos

A pocas semanas de las Fiestas, la organización de reuniones familiares, balances laborales y escapadas de cierre de año pone al calendario de diciembre en el centro. La ubicación en la semana de cada fecha no laborable y cada feriado determina cómo funcionará la actividad en el país y quiénes accederán a jornadas de descanso.

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El esquema oficial contempla dos instancias bien diferenciadas durante el mes. Un fin de semana extralargo en la previa del inicio del verano y un descanso de tres días hacia el cierre de la última semana laboral antes de Año Nuevo.

Magnific Fin de semana XXL: lunes 7 y martes 8 de diciembre feriado El último descanso extendido de cuatro días consecutivos se forma al unir el sábado 5 y el domingo 6 con las dos primeras jornadas de la segunda semana del mes. Cada día cuenta con un estatus legal distinto:

Lunes 7 de diciembre (día no laborable con fines turísticos) : Fue fijado para incentivar el turismo interno. Al no constituir carácter de feriado, queda a criterio de cada empleador otorgar la jornada libre o convocar a trabajar de forma habitual

: Fue fijado para incentivar el turismo interno. Al no constituir carácter de feriado, otorgar la jornada libre o convocar a trabajar de forma habitual Martes 8 de diciembre (feriado nacional inamovible): Se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Rige el descanso obligatorio en todo el país y quienes cumplan tareas deben percibir la remuneración doble prevista por ley para los días festivos Por qué se arma el árbol de Navidad el 8 de diciembre En la Argentina, la costumbre establece que el arbolito navideño se arma cada 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción de María. Para la mayoría de los hogares, esta fecha funciona como el punto de partida simbólico de las celebraciones de fin de año.

La tradición combina raíces religiosas y antiguas prácticas culturales europeas vinculadas al uso de árboles y elementos naturales durante el invierno. En ese marco, el pino representa la vida y la esperanza, mientras que las luces, esferas, guirnaldas y la estrella superior se sumaron con el tiempo como símbolos festivos.

El armado suele realizarse como una actividad familiar compartida y la decoración permanece exhibida hasta el 6 de enero, fecha en la que se celebra el Día de Reyes. Magnific Cuándo cae 24 y 25 de diciembre En el cierre del calendario festivo, las celebraciones navideñas de 2026 coinciden con el final de la semana laboral. Nochebuena cae jueves 24 y Navidad cae viernes 25 de diciembre, conformando junto al sábado 26 y el domingo 27 el último fin de semana largo del año. La normativa vigente también establece diferencias entre ambas fechas: Jueves 24 de diciembre : Es un día hábil ordinario . En el ámbito privado se trabaja con normalidad, aunque muchas empresas otorgan la jornada libre o permiten retirarse a media tarde. En el sector público, el Gobierno suele decretar asueto administrativo

: Es un . En el ámbito privado se trabaja con normalidad, aunque muchas empresas otorgan la jornada libre o permiten retirarse a media tarde. En el sector público, el Gobierno suele decretar asueto administrativo Viernes 25 de diciembre: Es feriado nacional inamovible, por lo que quienes deban prestar servicios tienen derecho a cobrar la jornada doble establecida por la legislación laboral

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