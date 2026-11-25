Algunas localidades bonaerenses tendrán una jornada especial antes de que termine noviembre.

El calendario de feriados de noviembre de 2026 todavía tiene fechas especiales para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. Antes de que termine el mes, distintas comunidades van a gozar de una jornada no laborable que permitirá a determinados trabajadores disfrutar de otro fin de semana largo .

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Las celebraciones forman parte del calendario provincial de festividades patronales y aniversarios fundacionales . Si bien estas fechas contemplan actividades culturales y religiosas, también pueden modificar la atención en oficinas públicas y entidades bancarias, con diferentes condiciones para los trabajadores del sector privado.

Monte Hermoso , El Provincial y French van a tener una jornada no laborable el viernes 27 de noviembre de 2026, con motivo de sus respectivas celebraciones locales. La medida va a permitir disfrutar de tres días de descanso a los trabajadores alcanzados.

Las celebraciones locales reúnen a los vecinos con distintas propuestas culturales y religiosas.

En Monte Hermoso, la ciudad balnearia celebrará la edición 32 de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Stella Maris , bajo el lema "Madre, enséñanos a servir". La programación contempla una procesión por mar y tierra, con un recorrido desde la Prefectura Naval hasta el templo parroquial.

A las 19:30 se va a hacer una misa en honor a la patrona. En caso de lluvia, las procesiones quedarán suspendidas y las actividades religiosas se van a pasar a la Escuela Secundaria N.º 1.

En El Provincial (Nueve de Julio), la localidad celebrará su 134º aniversario fundacional y la festividad patronal en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Su origen se remonta al 27 de noviembre de 1892 y se debe al desarrollo de una colonia agrícola conocida inicialmente como Colonia San Rafael.

Los festejos centrales por el aniversario están previstos para el lunes 7 de diciembre desde las 17:00. La programación incluye desfiles, espectáculos de folklore, puestos de artesanos y emprendedores, propuestas gastronómicas y un cierre musical.

French conmemorará sus 139 años de historia. El origen de esta localidad se debe al desarrollo de los centros agrícolas bonaerenses y la llegada del ferrocarril. Su nombre homenajea al coronel Domingo French, una de las figuras que participaron de la Revolución de Mayo de 1810.

Como parte de los festejos por el aniversario, el domingo 22 de noviembre tuvo lugar la 18ª edición de la Fiesta del Puré, una de las celebraciones tradicionales de la comunidad.

Las jornadas no laborables pueden modificar la atención de organismos públicos y entidades bancarias. Freepik

Cómo funcionarán los servicios públicos

La Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense establece que estas festividades tienen carácter de día no laborable para la administración pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el descanso es optativo para el comercio, la industria y las demás actividades privadas.

El funcionamiento de los servicios dependerá de las disposiciones de cada jurisdicción. El viernes 27 de noviembre no será feriado nacional, por lo que las actividades laborales van a continuar con normalidad en las localidades que no estén comprendidas por las disposiciones correspondientes.

El calendario nacional contempla nuevas fechas de descanso para el último mes del año. Magnific

Próximos feriados en diciembre 2026

Diciembre de 2026 contará con dos feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos, que permitirán disfrutar de nuevos fines de semana largos antes de fin de año. Las fechas previstas en el calendario nacional son:

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible

viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible

El primer fin de semana largo podrá extenderse desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Por su parte, Navidad dará lugar a un descanso de tres días consecutivos, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre.