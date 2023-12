El "lunfardo" de las nuevas generaciones: estas son las palabras que usan hoy

Para no dar “cringe” cuando un “bro” de tus hijos va a tu casa, conviene familiarizarse con las expresiones que utilizan las nuevas generaciones. La brecha lingüística hoy se alimenta con anglicismos y términos tomados del mundo digital . Un diccionario rápido para los adultos.

Cada momento histórico viene acompañado de sucesos económicos, sociales y, especialmente en los últimos años, tecnológicos. En el caso de los millenials, aquellos que nacieron entre 1981 y 1994, su ingreso al mercado laboral se dio en medio de la crisis de 2008. Esto llevó a que sus expectativas de crecimiento y progreso personal sea más lenta que generaciones anteriores.

Los nacidos entre 1995 y 2010 son considerados nativos digitales. A mediados de los 90, Internet se masificó en los hogares y estos jóvenes crecieron interactuando en entornos virtuales. De ahí que muchas de las palabras que utilizan provienen del mundo digital. De la mano de la hiperconectividad global, el español fue incorporando anglicismos que se integraron al léxico diario de manera tan natural que ni siquiera se los piensa como tales.

¿Qué significa la palabra Stalkear?

Entre las palabras que se han “españolizado” y que los jóvenes utilizan a diario aparece “stalkear”. Según Sylvia Johnson, especialista en idiomas de la plataforma Preply, el término proviene del verbo inglés “stalk” que significa acechar o acosar. En su versión española el significado es menos nocivo y hace referencia al hecho de espiar las redes sociales de una persona que nos genera interés. “Stalking” puede traducirse como “delito de seguir u observar a alguien durante un período de tiempo prolongado y de una forma molesta o amenazante”. El término recientemente apropiado por las nuevas generaciones, en cambio, no tiene ese matiz delictivo y los jóvenes “stalkean” perfiles de redes sociales todo el tiempo.

¿Qué significa la palabra Delulu?

El término que se ha instalado en la jerga centennial “procede del inglés delusional que significa delirante”, explica Johnson. En español se la podría traducir como “autoengañarse es la solución” y es el modo en que esta generación expresa de forma irónica e hipertrofiada el uso exacerbado del pensamiento positivo. Otra acepción de este término es que alguien está “loco”, pero siempre en un sentido figurado y no literal.

¿Cuándo se usa la palabra Cringe?

Otra palabra que suena cada vez más entre los adolescentes. Según la especialista de Preply: “Traducido literalmente significa ‘encogerse’ o ‘hacerse pequeño’ en términos de reacción a una situación que lo incomoda”, pero en tiempos de redes sociales su significado cambió por completo. Cuando una persona hace algo inapropiado o ridículo da “cringe”. Esto quiere decir que provoca un gran sentimiento de vergüenza ajena.

¿Qué significa la palabra Random?

Según Sylvia Johnson, esta palabra “tiene origen germánico y francés antiguo”. Además, agrega: “Las primeras definiciones inglesas antiguas describían el término como algo ‘sin objetivo o propósito definido, al azar, no enviado en una dirección especial"'. En español se traduce como aleatorio y puede hacer referencia a algo que depende del azar. Las nuevas generaciones lo usan de manera bastante indiscriminada y puede servir para decir que algo no tiene sentido. También lo utilizan para mencionar algo que no es específico. En vez de decir “una persona cualquiera” dicen “un random”.

¿Para qué ase usa la palabra Bro?

Esta es tal vez una de las expresiones que lleva más años en el lenguaje español, pero sin embargo no deja de estar en boca de todos los jóvenes. Proviene de “brother” (hermano en inglés). Los jóvenes la utilizan para referirse a una persona de forma casual. Es una especie de “che” y si bien es un sustantivo masculino se aplica tanto a hombres como mujeres.

¿Qué significa la palabra Lit?

En el mundo de las redes sociales, “lit” expresa que algo es muy positivo y puede usarse como sinónimo de excelente o genial. Proviene de la conjugación en pasado del verbo inglés “to light" que significa encender. Pero también se puede encontrar este término como una abreviatura de “literal” y se usa en entornos virtuales para decir que algo sucedió exactamente como se lo está contando, sin exageraciones ni metáforas. Por ende, esta nueva expresión depende del contexto en el que sea aplicada.

¿Qué significa la palabra Same?

Por último, cuando los millennials y centennials argentinos quieren expresar que sienten o les sucede lo mismo que a otra persona usan “same”. Nada tiene que ver con el “Sistema de Atención Médica de Emergencia” al que llamamos cuando tenemos una urgencia. La especialista en idiomas nos cuenta que “es una palabra inglesa que significa ‘mismo’, ‘igual’, ‘idéntico’”. En una conversación, si uno de los jóvenes dice, por ejemplo, “tengo sueño”, la respuesta de su interlocutor es simplemente “same” para expresar que le sucede lo mismo.