El método infalible de Bill Gates para fortalecer la memoria

bill gates.jpg Bill Gates.

¿Cómo hace Bill Gates para desarrollar la memoria?

Existe un libro que dejó una marca en el multimillonario en los últimos años. Su título es "Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything" ("Caminando sobre la Luna con Einstein: El Arte y la Ciencia de Recordarlo Todo"), con la versión en español llamada "Los desafíos de la memoria", escrito por Joshua Foer.