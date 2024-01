El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en un niño de 19 meses

Se trata de un pequeño de 19 meses que no fue vacunado contra el sarampión y cuyo caso no cuenta con antecedentes de viaje.

El Ministerio de Salud de la provincia de Salta confirmó un caso de sarampión en un niño de 19 meses que no estaba vacunado y no cuenta con antecedentes de viaje. Fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia Anlis-Malbrán por infección por serología y detección del virus sarampión .

Se trata de un pequeño de 19 meses que no fue vacunado contra el sarampión -triple viral-, cuyo caso no cuenta con antecedentes de viaje y de la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes del inicio de los síntomas.