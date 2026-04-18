Agostina Hein arrasa en los Juegos Suramericanos de la Juventud con siete medallas doradas + Seguir en









La argentina ganó en los 100 metros mariposa y otra junto a la delegación del país, al relegar en los últimos 50 metros a nada más y nada menos que Brasil. Su paso logra nuevas marcas propias y regionales.

Agostina Hein suma 7 medallas doradas. Prensa COA

La argentina Agostina Hein, de 17 años, está logrando una performance arrolladora en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá. Sumó otras dos victorias y alcanzó las siete medallas doradas, posicionándose como una de las mejores de la delegación de nuestro país.

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La primera medalla del día la consiguió con la prueba de los 100 metros mariposa tras lograr un tiempo de 58s96. Estuvo a 14 centésimas de su propio récord nacional. Luego el recorrido ganador continuó para cerrar el relevo argentino en los 4x100 libre. Argentina se quedó con el primer lugar al alcanzar un registro de 3m48s11.

La prueba fue épica. Argentina arrancó tercera y tramo a tramo fue levantando hasta lograr una remontada espectacular. En los primeros 100 metros Guadalupe Angiolini dejó tercera a Argentina. En los próximos 100 metros, Mia Di Pace no logró mejoras y el país quedó en la misma posición. Fue Malena Santillán, un poco más experimentada, quién tuvo un tiempo que le permitió avanzar al segundo puesto dejando atrás a Colombia. Ahí fue el turno de Agostina Hein quién en los primeros 50 metros mantuvo la diferencia y quedó a 85 centésimas., Cuando dio la vuelta, en los últimos 50, pasó a Otero y le sacó poco más de medio segundo.

Las anteriores medallas doradas Agostina Hein había conquistado cinco medallas doradas en distintas pruebas. 4x100 libre mixta, 800 metros libre, entre otras.

La primera fue con la posta 4x100 libre mixta. La segunda ocurrió el jueves, con el triunfo en los 800 metros libre, con un tiempo de 8m22s01. Fue nueva plusmarca sudamericana al superar los 8m23s98 que la brasileña María Fernanda Costa había establecido diez días antes en Australia.

La tercera la consiguió en la final de los 200 metros medley y rompió otro récord sudamericano. Su tiempo fue de 2m10s82, desplazando a otra brasileña: Joanna Maranhão que ostentaba la histórica marca de 2m11s24. El cuarto oro fue el viernes con otro récord argentino. Fue primera en los 200 metros libre con un tiempo de 1m58s79. Ahí batió su marca nacional por apenas tres centésimas.

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