El Ministerio de Salud reporta 47 nuevos contagios de chikungunya en la última semana

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó también cuatro nuevos contagios de SARS-CoV-2 e igual número de influenza.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), los contagios se concentran en el norte argentino, especialmente en las zonas fronterizas de Salta.

Argentina registra actualmente 47 casos entre confirmados y probables de chikungunya. De esta cifra, 27 corresponden a contagios locales, mientras que los 20 restantes son casos importados de personas que viajaron recientemente a Bolivia, Brasil, Paraguay o Cuba.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), los contagios se concentran en el norte argentino, especialmente en las zonas fronterizas de Salta. Esta situación responde al incremento constante de casos en el continente, con focos críticos en el sur de Bolivia y en las regiones centro-oeste y sudeste de Brasil.

Debido a un drástico aumento del 177% en los contagios semanales, Salta enfrenta actualmente un brote activo de chikungunya. Según el reporte epidemiológico, ya se contabilizan 36 casos: 24 de transmisión local y 12 importados, principalmente desde Bolivia. El epicentro de la enfermedad se concentra en el departamento San Martín, con especial impacto en Profesor Salvador Mazza, y en Orán, particularmente en la localidad de Aguas Blancas.

Además, se confirmó la circulación autóctona en el departamento de Yerba Buena, Tucumán, y uno probable en la provincia del Chaco. Por su parte, la región central (CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Luis) mantiene sus registros limitados a casos importados, sin detección de contagios locales hasta la fecha

Registran 4 casos de SARS-CoV-2 y 4 de influenza Argentina atraviesa actualmente una etapa de baja circulación de virus respiratorios, propia del período interestacional. En el ámbito ambulatorio, se detectaron apenas 4 casos de COVID-19 y 4 de gripe, sin registros de VSR. En cuanto a internaciones, las cifras se mantienen mínimas: 5 ingresos por SARS-CoV-2, uno por influenza y dos por VSR. Respecto a la variante de Influenza A(H3N2), estudios genómicos identificaron 9 contagios del subclado J.2.4.1 (K), distribuidos entre Salta, Mendoza, PBA y CABA."

A la fecha, el país suma 85 casos confirmados, con la Ciudad de Buenos Aires a la cabeza (13 registros), seguida de cerca por Mendoza y la provincia de Buenos Aires con 11 cada una. En el resto del territorio, Santa Cruz reporta 8 infectados, mientras que Catamarca y Formosa cuentan 5. Con cifras menores se ubican La Rioja (4) y un grupo de seis provincias con 3 casos cada una. El mapa se completa con registros mínimos de entre 1 y 2 casos en las jurisdicciones restantes.

