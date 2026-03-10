El Ministerio de Salud da inicio a la campaña nacional de vacunación antigripal + Seguir en









El operativo se anticipó tres semanas respecto a los años previos tras circulación temprana de virus respiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2).

La distribución a las jurisdicciones comenzó en febrero, con más de 1.800.000 dosis ya enviadas a todo el país y un nuevo despacho de 1.018.640 dosis programado antes de fin de marzo.

La campaña de vacunación antigripal 2026 dará inició este miércoles 11 de marzo en todo el país. La campaña se anticipó tres semanas en comparación a años anteriores debido al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se viene registrando en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), caracterizada por ser más contagiosa.

De acuerdo con un reporte del Ministerio de Salud, la campaña busca inmunizar a los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Con esto, se pretende no solo proteger a los más vulnerables, sino también aliviar la carga sobre el sistema sanitario.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció el inicio de la vacunación gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos. Los grupos convocados son: personal de salud, embarazadas, puérperas (hasta 10 días tras el parto), niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas de entre 2 y 64 años que padezcan enfermedades crónicas.

La aplicación se realizará sin costo en los vacunatorios oficiales de cada distrito. No se requerirá orden médica, excepto para personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo, quienes deberán presentar documentación respaldatoria.

“Es importante recordar que la medida más importante para prevenir esta enfermedad es la vacunación anual en particular dirigida a los grupos de mayor riesgo de complicaciones. Este año, además, se ha detectado un subclado denominado K del virus de influenza A, subtipo H3N2, que se ha asociado a una mayor tasa de internaciones”, expresó el médico infectólgo Pablo Bonvehí, médico infectólogo, jefe de Infectología del Departamento de Medicina Interna de CEMIC y Miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar en Infobae.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la actividad gripal en varios países del hemisferio norte comenzó entre tres y seis semanas antes de lo previsto, lo que generó mayor presión sobre los sistemas sanitarios. Distribución de la vacuna antrigripal Mediante una planificación y logística anticipada, el Ministerio de Salud de la Nación adquirió 8.160.000 dosis: 4.700.000 para adultos, 2.300.000 de formulación adyuvantada (aTIV) y 1.160.000 pediátricas. La distribución a las jurisdicciones comenzó en febrero, con más de 1.800.000 dosis ya enviadas a todo el país y un nuevo despacho de 1.018.640 dosis programado antes de fin de marzo. El Gobierno Nacional centraliza la logística y el abastecimiento, mientras que cada provincia define el cronograma y la comunicación sanitaria local en hospitales y centros de salud.