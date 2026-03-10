La ANMAT prohibió un tornillo traumatológico usado en cirugías: cuáles son los peligros para la salud + Seguir en









El organismo vetó la comercialización, distribución y uso del tornillo “SPIN® 2.0” tras detectar que no cuenta con autorización sanitaria en la Argentina. La medida alcanza a todos los lotes del producto.

La ANMAT prohibió en todo el país el tornillo traumatológico “SPIN® 2.0” por no contar con registro sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país del tornillo traumatológico “SPIN® 2.0”, al detectar que el producto no posee registro sanitario en la Argentina.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 1146/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el administrador nacional del organismo, Luis Eduardo Fontana.

La medida se originó tras una inspección realizada por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, durante un operativo en una empresa de insumos médicos ubicada en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Durante el procedimiento, los inspectores detectaron en el stock del establecimiento un tornillo identificado como "SPIN® 2.0 - REF 112 013 - ND - MATERIAL Ti - INTEGRA – NEWDEAL SAS", acondicionado en una bolsa termosellada sin datos del titular responsable en el país ni registro sanitario.

Un producto utilizado en cirugía traumatológica Según detalló la ANMAT, el dispositivo corresponde a un tornillo tipo “twist-off” (o snap-off), utilizado en cirugía traumatológica para fijar pequeños fragmentos óseos y realizar osteotomías o fusiones en pies, tobillos, manos y muñecas.

El organismo explicó que, tras revisar su base de datos de productos autorizados, no se encontraron registros que acrediten la habilitación del dispositivo en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica. cirugias.jpg La ANMAT advirtió que se desconocen sus características y seguridad, lo que podría representar un riesgo para los pacientes. Por ese motivo, la autoridad sanitaria advirtió que se trata de un producto médico sin registro, del cual se desconocen sus características, funcionalidad y seguridad, lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes. Ante esta situación, la Anmat resolvió prohibir todos los lotes del tornillo traumatológico hasta que obtenga la autorización sanitaria correspondiente. Además, dispuso comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, así como a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.