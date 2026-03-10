Cerdeña, la isla italiana donde los hombres viven más que en cualquier parte del mundo: sus secretos revelados

La longevidad se le atribuye a mantener una alimentación saludable, como la dieta mediterránea, el pastoreo activo y el consumo moderado de vino Cannonau.

Cerdeña es una de las pocas zonas azules del mundo, donde la gente supera los 100 años gracias a un estilo de vida saludable.

Cerdeña , una isla situada en Italia , se ganó el título de una de las zonas azules del mundo, áreas geográficas donde está la mayor concentración de personas que superan los 100 años de edad, junto con la menor incidencia de enfermedades crónicas.

En particular, los hombres sardos tienen una esperanza de vida más alta que en cualquier otra región, lo que atrapó la atención de científicos y expertos en salud: ¿cuál es el secreto detrás de esta longevidad? Los estudios señalan varios factores, desde su dieta tradicional hasta su estilo de vida activo y los fuertes lazos familiares.

Además del territorio europeo, dentro de este grupo también se encuentran Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Loma Linda (Estados Unidos) y Nicoya (Costa Rica), según el escritor Dan Buettner , quien se encargó de identificarlas. A continuación, conocé los detalles.

El Cannonau , una variedad de vino tinto autóctona de Cerdeña, se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la longevidad de los sardos.

Esta bebida, cultivada en los fértiles viñedos de la isla, destaca por su alto contenido de antioxidantes y polifenoles , sustancias conocidas por sus propiedades antiinflamatorias y protectoras para el sistema cardiovascular.

Los ciudadanos lo consumen de forma moderada y generalmente en las comidas, lo que también fomenta la interacción social y la relajación, factores que juegan un papel clave en la reducción del estrés.

vino

Pastoreo

Una de las claves más importantes del estilo de vida en la ciudad italiana es el pastoreo, una práctica tradicional que sigue siendo fundamental para muchos hombres de la isla, incluso en la vejez.

En las regiones montañosas, particularmente en la Barbagia, los cerdeños pasan su vida trabajando como pastores, caminando largas distancias por terrenos con gran desnivel mientras cuidan a sus rebaños de ovejas y cabras. Este tipo de actividad física constante es esencial para mantener la salud cardiovascular y la fuerza muscular a lo largo de los años.

pastoreo

Dieta mediterránea

Basada en los principios de la dieta mediterránea, su alimentación se centra en el consumo de alimentos frescos, locales y de temporada, como frutas, verduras, legumbres, granos enteros, y una cantidad moderada de lácteos como el queso pecorino.

Además, el aceite de oliva es uno de los ingredientes esenciales que se utiliza tanto en la preparación de platos como en la cocina diaria. Este enfoque alimenticio se ha asociado con la prevención de enfermedades crónicas, como las afecciones cardiovasculares, metabólicas, la diabetes, la hipertensión y ciertos tipos de cáncer.

comida saludable.jpg

Vida comunitaria y la fuerza de los lazos familiares

La vida en Cerdeña está profundamente influenciada por un fuerte sentido de comunidad. Las relaciones personales son fundamentales para el bienestar emocional de los sardos, quienes suelen vivir rodeados de seres queridos cercanos y mantienen una red de apoyo constante.

Los ancianos, en particular, son respetados y cuidados por sus hijos y nietos, lo que crea un entorno propicio para el envejecimiento saludable. Esto es esencial porque ayuda a combatir la soledad, un factor de riesgo conocido para diversas enfermedades mentales y físicas en la vejez.

De acuerdo con el sitio "Marisma Biomed", el sentido de pertenencia también brinda un apoyo emocional invaluable, lo que reduce el estrés y fomenta una vida activa y equilibrada.