Sarampión: no se detectaron nuevos contagios y confirman el refuerzo de vacunas en todo el país









El Ministerio de Salud publicó un documento donde informa la actualidad del tratamientos de la enfermedad. No obstante, aguardan por la detección de casos secundarios.

El Ministerio de Salud informó que no hubo nuevos casos de Sarampión.

El Ministerio de Salud confirmó que, luego del alerta emitido el 24 de noviembre por el ingreso de cuatro viajeros procedentes de Bolivia con destino final en Uruguay, no apareció ningún contagio asociado al Sarampión. En el documento difundido por la cartera sanitaria se detalló que "la vigilancia intensificada seguirá activa hasta el 12 de diciembre, que es el tiempo máximo esperado para la aparición de casos secundarios".

El reporte también señaló que el aumento reciente de notificaciones de sospechas no respondió a circulación viral, sino a la mayor atención generada por la alerta. En esa línea, el parte oficial subrayó que "todos los casos fueron descartados" y explicó que el incremento de consultas ocurrió por "una mayor sensibilidad del sistema motivada por la alerta y no por circulación viral en el país".

El refuerzo de vacunas contra el Sarampión La cartera de Salud informó que mantiene asegurada la provisión de vacunas en todas las jurisdicciones y que continúa abasteciendo el stock estratégico para sostener la inmunización. En ese marco, recordó que "el 3 de noviembre se enviaron 63.000 dosis de doble viral a las provincias del NOA y NEA para fortalecer el recupero de esquemas atrasados en niños, adolescentes y adultos".

vacunas.jpg Entregaron nuevas dósis de vacunas contra el Sarampión. Archivo Además, el ministerio implementó una base de datos unificada que permite el intercambio de información epidemiológica en tiempo real, incluso cuando la consulta ocurre fuera del lugar de residencia.

Junto con ello, se distribuyó un mapa georreferenciado que detalla el trayecto de los viajeros involucrados, con el fin de orientar la vigilancia de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en centros sanitarios y paradores estratégicos.

Acciones de prevención y responsabilidad provincial Como parte de la estrategia nacional, la autoridad sanitaria lanzó una campaña de comunicación destinada a reforzar el valor de la vacunación, la consulta temprana y la detección de síntomas compatibles en todo el país. El organismo recordó, una vez más, que las provincias continúan obligadas a garantizar la aplicación de las vacunas, sostener coberturas elevadas, organizar sus operativos locales y asegurar el acceso adecuado de la población a los centros de vacunación. La protección frente al sarampión se sostiene mediante la vacuna triple viral, incluida en el Calendario Nacional, que inmuniza contra sarampión, rubéola y paperas. El esquema actual contempla la aplicación a los 12 meses y 5 años. Con el objetivo de ampliar la protección temprana, desde 2026 la segunda dosis se adelantará a los 18 meses, aunque se mantendrá de manera transitoria la aplicación correspondiente a los 5 años para garantizar una cobertura completa durante el proceso de transición.