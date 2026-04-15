El Ministerio de Seguridad prohíbe el ingreso a las canchas a 11 hinchas por antecedentes penales

La sanción alcanza a simpatizantes de Rosario Central y Argentinos Juniors que estarán dos años sin poder asistir a eventos deportivos en todo el país.

El Gobierno prohibió el ingreso a estadios para 11 hinchas involucrados en incidentes durante un partido de la Copa de la Liga Profesional . La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y establece una restricción de concurrencia por 24 meses en todo el territorio nacional.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Seguridad Nacional , que sancionó a los implicados tras los disturbios registrados el 11 de marzo de 2026 en el encuentro entre Argentinos Juniors y Rosario Central .

La resolución se basó en un informe de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, que identificó a los involucrados en la pelea.

El enfrentamiento comenzó dentro del estadio de Argentinos Juniors y luego continuó en la vía pública, lo que derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad y la actuación de la Fiscalía por infracción al Código Contravencional .

Los sancionados fueron incorporados al programa Tribuna Segura , lo que implica que no podrán ingresar a ningún espectáculo deportivo en el país hasta abril de 2028.

La medida se apoya en la Resolución N° 354-E/2017, el Decreto N° 246/2017 y la Ley N° 20.655, normativa que habilita a las autoridades a aplicar restricciones a personas consideradas un riesgo para la seguridad pública. Según el texto oficial, el Estado debe “garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos” y prevenir hechos de violencia.

El objetivo de terminar con la violencia en el fútbol

El episodio ocurrió en el marco de la Copa de la Liga Profesional, torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, y motivó la intervención coordinada entre organismos nacionales y porteños para reforzar los controles.

La disposición lleva la firma de la ministra Alejandra Susana Monteoliva y rige desde su publicación. Además, se enmarca en la estrategia oficial de prevención y respuesta rápida ante hechos de violencia en el fútbol, mediante la articulación entre fuerzas federales y autoridades locales.

Con esta decisión, el Ministerio de Seguridad Nacional refuerza el uso de herramientas administrativas para impedir el acceso a estadios de personas identificadas como generadoras de conflictos y evitar nuevos episodios de violencia en el fútbol argentino.