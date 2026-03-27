El Gobierno amplía sanciones en estadios: derecho de admisión, prohibiciones y foco en Tribuna Segura + Seguir en









El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó restricciones para hinchas de Racing y Godoy Cruz tras hechos de violencia. Apuntan a “neutralizar riesgos” y reforzar la prevención en espectáculos deportivos.

El MInisterio de Seguridad amplifica prohibiciones en estadios. Marcos Brindicci/Getty Images

El Gobierno profundizó su política de control en el fútbol argentino y oficializó nuevas sanciones contra hinchas involucrados en episodios de violencia, con prohibiciones de ingreso a estadios y la aplicación de medidas administrativas en todo el país. Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial y llevan la firma del Ministerio de Seguridad Nacional.

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Entre los casos más relevantes, se dispuso la prohibición de acceso a espectáculos deportivos para un simpatizante de Racing Club, identificado como Leandro Emanuel Paredes, tras su participación en agresiones físicas en la platea del estadio Presidente Perón durante un partido ante Independiente Rivadavia.

El hecho tuvo consecuencias graves: la víctima sufrió lesiones en la columna vertebral luego de una “feroz agresión”, lo que motivó la intervención oficial.

En paralelo, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva avanzó con sanciones contra diez hinchas de Godoy Cruz, involucrados en incidentes durante el encuentro frente a Deportivo Madryn en Mendoza. A través de la Resolución 266/2026, se formalizó la aplicación de la figura de “restricción de concurrencia administrativa” por un plazo de 24 meses para todos los implicados.

racing-hinchada.webp En qué se basó la medida del Ministerio de Seguridad La medida se apoyó en informes elaborados por la policía mendocina y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Mendoza, que documentaron los disturbios ocurridos el 1 de marzo. Según consta en el expediente, los hechos tomaron estado público por imágenes difundidas en medios y redes sociales, lo que reforzó la decisión de avanzar con sanciones.

Uno de los episodios más graves dentro de ese operativo fue la detección de un involucrado con un proyectil calibre 9 mm, lo que derivó en su detención y procesamiento por la Justicia contravencional. Además, se le impuso una restricción específica de ingreso a estadios. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional remarcaron que las medidas se encuadran en la Ley 20.655 y en la normativa vigente que regula la seguridad en espectáculos deportivos, y subrayaron que el objetivo es “preservar el orden y la seguridad” mediante acciones preventivas. El rol de Tribuna Segura En ese marco, se dispuso la incorporación de los sancionados al programa Tribuna Segura, herramienta clave para impedir el acceso de personas consideradas de riesgo. La resolución también ratifica el rol de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, encargada de coordinar operativos y diseñar estrategias junto a fuerzas federales y organismos provinciales. Según se detalla, el organismo tiene la misión de articular políticas para prevenir la violencia en eventos masivos y garantizar condiciones de seguridad. Con este paquete de medidas, el Gobierno busca endurecer los controles y anticiparse a nuevos episodios de violencia, consolidando un esquema que combina sanciones administrativas, coordinación federal y monitoreo en tiempo real de los asistentes a los estadios.