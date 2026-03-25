Prohíben el ingreso a eventos deportivos a implicados en incidentes durante protestas en el Congreso contra la reforma laboral + Seguir en









La medida forma parte del programa Tribuna Segura. Fueron detectados durante las protestas de febrero.

Protestas en las afueras del Congreso por la reforma laboral.

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió aplicar la medida de “Restricción de Concurrencia Administrativa” a personas identificadas como participantes de los episodios de violencia ocurridos los días 11 y 19 de febrero en la Plaza del Congreso y zonas cercanas, en el marco de las manifestaciones contra la reforma laboral. La disposición implica la prohibición de asistir a espectáculos deportivos en todo el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión se fundamenta en hechos que tomaron estado público, donde grupos de manifestantes, muchos de ellos con camisetas de clubes, protagonizaron disturbios, arrojaron objetos contundentes, proyectiles y bombas molotov contra efectivos de seguridad, además de causar daños en bienes públicos y privados.

Durante esas jornadas también se registraron interrupciones del tránsito y agresiones que dejaron personal policial herido, en un contexto de alteración del orden público en las inmediaciones del Congreso.

Identificación de los involucrados Tras los incidentes, la Policía Federal Argentina inició actuaciones sumariales bajo la carátula de “atentado y resistencia a la autoridad”, con intervención de la Unidad de Flagrancia Este. En ese marco, se logró identificar a las personas que participaron de los hechos, quienes ahora quedan alcanzadas por la medida restrictiva.

"Tribuna Segura": impedirán el ingreso a estadios a condenados por delitos no vinculados al fútbol La medida forma parte del programa Tribuna Segura. Archivo La aplicación de esta sanción se apoya en la modificación de la Resolución N° 354-E/2017, publicada el 12 de marzo de 2025 en el Boletín Oficial, que amplió el alcance del régimen vigente.

A partir de esta actualización, las restricciones ya no se limitan exclusivamente a hechos ocurridos en estadios o vinculados directamente al fútbol, sino que también pueden aplicarse a conductas violentas registradas en manifestaciones públicas, independientemente del lugar donde se desarrollen. Incorporación al programa Tribuna Segura Como parte de las medidas adoptadas, los involucrados fueron incorporados al sistema Tribuna Segura, lo que permite controlar su acceso a eventos masivos y garantizar el cumplimiento de la restricción en todo el territorio nacional. Desde el Gobierno señalaron que la decisión busca reforzar la seguridad en espectáculos deportivos y prevenir la participación de personas con antecedentes de violencia en ámbitos de alta concurrencia. La implementación de estas restricciones se ajustará a los plazos y condiciones establecidos en cada resolución individual, en función de la gravedad de los hechos atribuidos a cada persona.