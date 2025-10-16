El misterio de la materia oscura en el universo: están cerca de comprobar su existencia y podría representar el 27%

Un nuevo estudio detectó un exceso de rayos gamma en el centro de la Vía Láctea que podría ser la primera evidencia indirecta de materia oscura.

Científicos podrían estar más cerca de confirmar la existencia de la materia oscura . El acercamiento al hallazgo se dio al estudiar un resplandor de rayos gamma cerca del centro de nuestra galaxia . La materia invisible se cree que constituye más de una cuarta parte del cosmos.

Todo lo visible en el universo está hecho de materia ordinaria , desde estrellas y planetas hasta personas, computadoras o árboles. La materia ordinaria puede verse en longitudes de onda que van desde el infrarrojo hasta la luz visible y los rayos gamma, pero sólo representa alrededor del 5% del universo.

La materia oscura, que no absorbe, refleja ni emite luz, parece constituir alrededor del 27% del universo, mientras que otro componente misterioso, la energía oscura, representa el 68% restante.

Aunque no puede observarse directamente, los científicos están convencidos de su existencia por efectos gravitatorios que ejercen sobre galaxias. Sin embargo, su detección concreta ha sido uno de los mayores desafíos de la física moderna. Ahora, un nuevo estudio analizó un exceso de rayos gamma captado por el Telescopio Espacial Fermi en el centro de la Vía Láctea ofrece una pista sólida que podría acercar la confirmación definitiva de la materia oscura.

Hasta ahora, hay dos hipótesis principales para explicar el origen de esas emisiones. Una sostiene que provienen del choque de partículas de materia oscura concentradas en esa zona del espacio. La otra, apunta a los llamados púlsares de milisegundos, es decir, estrellas de neutrones que giran a enorme velocidad y emiten luz en diferentes longitudes.

Un nuevo análisis, basado en simulaciones más precisas, considera que ambas teorías son igual de plausibles. Según los autores del estudio, las señales detectadas por el telescopio Fermi podrían coincidir con las que generarían las colisiones de partículas de materia oscura.

“El desafío de comprender la naturaleza de la materia oscura sigue siendo una de las grandes preguntas de la física”, explicó el Joseph Silk, integrante del estudio y miembro del Instituto de Astrofísica de la Sorbona. “Nuestros resultados sugieren que la materia oscura encaja tan bien con los datos como la hipótesis de los púlsares, y eso refuerza la posibilidad de que la hayamos detectado de manera indirecta”, añadió.