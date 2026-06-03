Una vecina de la casa donde asesinaron Agostina Vega recordó el caso anterior de Claudio Barrelier

La mujer tiene un comercio al lado de la casa del crimen. El caso se trata de la chica que fue maniatada por el acusado y fue ayudada por vecinos luego de escapar semidesnuda.

Una vecina de la casa donde murió Agostina Vega , la adolescente asesinada encontrada en un descampado en Córdoba, recordó el caso judicial anterior que pesa sobre el único acusado de femicidio Claudio Barrelier (33). Remite a una causa en la que privó a una mujer de su libertad y terminó escapando por una ventana.

Barrelier había acumulado antecedentes por robo y hurto , además de haber sido denunciado en 2025 por un grave episodio que derivó en una imputación por privación ilegítima de la libertad agravada. La causa se originó luego de que una mujer lograra escapar de su vivienda y fuera auxiliada por vecinos de la zona.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los residentes del barrio habían rescatado a la víctima cuando salió a la calle semidesnuda, maniatada y pidiendo ayuda a los gritos. A partir de esa denuncia, la Justicia ordenó la detención de Barrelier el 6 de mayo del año pasado.

La mujer recordó un caso que se remonta a mayo de 2025, en la que una mujer se escapó de la casa maniatada.

La vecina habló con El Trece y se refirió al crimen de Agostina: “Todos pensamos lo mismo. Nunca nos imaginamos una cosa así, creo que nadie (...) esto ya va más allá de todo razonamiento”.

Más adelante, la mujer que también es comerciante, detalló sobre el episodio de Barrelier en 2025 al recordar que ella ya tenía el local por entonces: “Sí, yo estaba acá por la tarde cuando fue, pero bueno, no la vi a la chica. Fue una conmoción en el momento, se sintió que algo pasaba".



"En principio desconocía qué es lo que era. Me enteré minutos después que la ayudaron a la chica”, detalló la mujer al respecto. Por último, negó tener algún miedo de convivir con Barrelier al lado de su negocio ya que "uno entiende que había actuado la justicia. Todos creímos o entendimos eso".

Instituto Córdoba expulsó a Claudio Barrelier del club tras el femicidio de Agostina Vega

El Instituto Atlético Central Córdoba (ACC), del cual era miembro el acusado del femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier, resolvió desvincularlo del club como miembro. El ente lo anunció en sus redes sociales describió la situación como incompatible con sus "valores y fines consagrados en el Estatuto Social del Club".

En su cuenta de X, el ACC informó a sus socias/os, hinchas y a la comunidad en general que la decisión responde "en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega (...) y por los cuales se ha imputado bajo la figura de femicidio a una persona socia activa del Club".