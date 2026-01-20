El municipio de Mar del Plata desató polémica al izar una bandera argentina "simple faz"

La colocación de una bandera sublimada de un solo lado en Playa Grande generó indignación, burlas en redes sociales y fuertes críticas políticas al gobierno local libertario.

El municipio de Mar del Plata colocó una bandera argentina sublimada de un solo lado en la rotonda del Golf, en Playa Grande , y la decisión generó indignación, burlas y un fuerte debate político entre vecinos, turistas y dirigentes opositores , que cuestionaron el gesto simbólico y la gestión del intendente interino Agustín Neme.

La instalación del emblema patrio “simple faz” sorprendió este lunes a quienes circulaban por una de las zonas más transitadas y emblemáticas de la ciudad. Rápidamente, la imagen comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en objeto de críticas y memes , con señalamientos que apuntaron directamente a la conducción política del municipio.

Desde sectores opositores interpretaron el episodio en broma como una muestra del ajuste llevado al extremo. “Se les fue la mano con el ajuste” , resumieron algunas de las reacciones que se multiplicaron en plataformas digitales, donde la bandera fue vista como un símbolo de improvisación y desinterés por los valores que representa.

Las críticas más duras llegaron desde el arco político. Los cuestionamientos apuntaron al senador pro-libertario Guillermo Montenegro , intendente en uso de licencia, y a su discípulo, el jefe comunal interino Agustín Neme , a quienes responsabilizaron por la decisión.

“Mar del Plata, 2026: el Municipio colocó una bandera argentina sublimada… y encima de un solo lado” , ironizó la concejal de Fuerza Patria, Mariana Cuesta, en una publicación que rápidamente ganó repercusión.

Mar del Plata, 2026: El Municipio puso una bandera argentina sublimada… de un solo lado.



Se pasan el día buscando el videíto, la toma, el viral… y terminan convirtiéndose en un meme.



Porque cuando gobernás para la foto y no para la ciudad, pasan estas cosas: improvisación,… — Mariana Cuesta (@cuesta_mariana) January 19, 2026

La dirigente kirchnerista también aprovechó para cuestionar la estrategia comunicacional del gobierno local: “se pasan el día buscando el videíto, la toma, el viral, y terminan convirtiéndose en un meme”, lanzó, en tono de chicana.

“Cuando se gobierna para la foto y no para la ciudad, pasan estas cosas: improvisación, berretada y cero respeto por lo que nos representa a todos. Son unos crotos”, cerró Cuesta, sintetizando el malestar expresado por distintos sectores.

El antecedente nacional: Milei y la polémica por las banderas en Plaza de Mayo

El episodio ocurrido en Mar del Plata se da en un contexto más amplio de controversias vinculadas al uso y cuidado de los símbolos nacionales durante el gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas, también se registraron críticas por las demoras en la reposición de las banderas argentinas en Plaza de Mayo.

bandera argentina Durante días, la Plaza de Mayo permaneció sin la bandera argentina.

Durante más de diez días, los mástiles ubicados en el acceso a la Casa Rosada y en la propia plaza permanecieron sin la insignia nacional. En ese período no se observaron reposiciones ni reparaciones visibles, pese a los daños sufridos a comienzos de enero.

Cuando finalmente se llevó a cabo la reposición, el último jueves, la rotura de parte del lienzo de la bandera volvió a generar cuestionamientos y chicanas hacia el accionar de “Las Fuerzas del Cielo”, profundizando un debate que, ahora, sumó un nuevo capítulo con la bandera “simple faz” instalada en Mar del Plata.