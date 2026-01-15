Operan a Bastián por tercera vez tras el accidente en Pinamar con un UTV

El niño ya fue operado dos veces. Sufrió un fuerte choque con una camioneta y resultó gravemente herido.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió heridas de extrema gravedad tras el choque entre una UTV y una camioneta en Pinamar , fue sometido a una tercera operación con el objetivo de completar el cierre abdominal . El procedimiento formó parte del plan médico diseñado tras las cirugías previas que resultaron necesarias por la complejidad del cuadro.

De acuerdo con el último parte médico difundido por el Hospital Municipal de Pinamar , este jueves por la mañana el menor volvió a ingresar al quirófano.

El informe precisó: “Se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal ”. Además, el equipo médico informó un dato alentador para la familia: desde el miércoles , el paciente “no requiere medicación para sostener la presión arterial”. IP

Pese a la intervención, Bastián continuó bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva , que sigue de cerca su evolución clínica. El control constante responde a la necesidad de evaluar la respuesta del organismo tras las cirugías realizadas.

En diálogo con NA, Bettiana , abuela del niño, expresó que su nieto “pasó una noche estable” y remarcó que la familia permanece a la espera de nuevas novedades sobre su estado de salud, con cautela y esperanza ante cada parte médico.

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV en la que iba Bastián

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV, habló por primera vez ,y a través de sus redes sociales, agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas. "Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Además, agregó que confía en que "la verdad y la justicia van a aclarar las cosas".

Mientras la causa continúa sin saber quién tuvo responsabilidad en el siniestro ocurrido en la zona de La Frontera, la mamá de Bastián también se manifestó de manera pública y sostuvo que el responsable del siniestro es el conductor de la camioneta.

Ambos vehículos, la Amarok y el UTV, fueron secuestrados en la causa para realizar las pericias correspondientes y así evaluar la responsabilidad de los protagonistas.