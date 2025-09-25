Triple femicidio de Brenda, Morena y Lara: el nuevo fiscal de la causa es especialista en homicidios y género

La investigación seguirá en manos de Adrián Arribas , a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien reemplazará Gastón Duplaá. Para la Justicia, los asesinatos son, oficialmente, femicidios y los imputados, de ser culpables, podrían recibir penas de prisión perpetua.

La causa que investiga el triple femicidio en Florencio Varela pasó a manos del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien seguirá adelante con el caso luego de que Gastón Duplaá abandonara el caso. El cambio se dio por una cuestión de competencia y se produjo luego de que los cuatro detenidos por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) se negaran a declarar.

Arribas recibirá los archivos del caso y avanzará con la investigación a partir de este viernes. Analizan la posibilidad de solicitar una serie intensiva de pericias forenses. “Ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza ”, anticipó el funcionario judicial en diálogo con NA.

El caso fue caratulado como “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Esta imputación fue para Miguel Ángel Villanueva y para su pareja Iara Daniela Ibarra. Los otros dos sospechosos -Maximiliano Parra y Magalí Celeste González- serán investigados por encubrimiento. El juez Fernando Pinos Guevara resolvió que todos sigan detenidos bajo prisión preventiva

Para la Justicia, los asesinatos de Brenda, Morena y Lara son, oficialmente, femicidios y de esta manera, si los imputados por homicidio son declarados culpables, podrían recibir penas de prisión perpetua.

Federico Celedón, primo de Brenda y Morena arremetió contra Duplaá, lo tildó de "impresentable" y agregó que "en la fiscalía arrancaron con el pie izquierdo, porque el viernes, cuando fuimos a hacer la denuncia, nos dijeron que teníamos que esperar hasta el lunes para encontrar a alguien de turno”.

“Que la policía se ponga las pilas para investigar bien a fondo todo esto. Porque estoy convencido que nunca va a desaparecer el familiar de un empresario o un político”, enfatizó en diálogo con LN+.

Triple femicidio: indagaron a los cuatro detenidos

Antes de que la causa cambie de fiscal, los acusados recibieron una serie de preguntas por parte de Duplaá para intentar dar con el paradero del líder de la banda narco, Pequeño Jota, quien está identificado pero prófugo. Sin embargo, no declararon.

Según informó TN, de momento no se presentaron abogados para su defensa por lo que resta conocerse qué estrategia adoptarán los cuatro, sean juntos o por separado.

En principio, se había ordenado trasladarlos a una dependencia judicial donde Dupláa tiene despacho, en Gregorio de Laferrere. Sin embargo, se decidió por un polo judicial de mayor seguridad, en San Justo.