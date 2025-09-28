Triple femicidio de las chicas: detienen al acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas Brenda, Lara y Morena







Ariel Giménez, señalado por cavar y preparar el entierro de las víctimas, fue detenido tras el testimonio de un chofer de aplicación.

Ariel Giménez fue detenido por cavar el pozo donde enterraron a las víctimas.

La DDI de La Matanza detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, acusado de haber cavado el pozo donde fueron enterradas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Su arresto se concretó después de que un chofer de aplicación aportara información clave sobre su traslado.

Cómo se produjo la detención Giménez fue capturado cuando regresaba a la vivienda allanada el viernes. La investigación comenzó tras el testimonio de un chofer de aplicación, que declaró haber trasladado a un hombre con una pala y un parlante desde la casa donde asesinaron a las jóvenes hasta la vivienda donde se realizaron los allanamientos.

la-pala-que-habria-sido-utilizada-cavar-el-pozo-enterrar-las-victimas-del-triple-crimen La pala utilizada fue hallada en la casa de una vecina, el parlante en la vivienda allanada.

Aunque en la vivienda allanada no se halló la pala, sí encontraron el parlante que Giménez llevaba consigo. La herramienta apareció en la casa de una vecina que aseguró que el detenido se la había dejado con la intención de realizar un trabajo que nunca concretó. Posteriormente, los efectivos lograron detenerlo al llegar a su domicilio en Florencio Varela.

Otros detenidos en la causa La causa por el triple crimen ya cuenta con seis detenidos. Entre ellos se encuentran Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas” con la intención de matar a las tres jóvenes.

chicas desaparecidas en la matanza Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en un brutal triple femicidio. A estos se sumó Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los conductores que apoyó el traslado de las víctimas en la camioneta, y Ariel Giménez, responsable de preparar el pozo donde fueron enterradas las víctimas. El caso continúa en investigación, mientras las autoridades profundizan la búsqueda de posibles vínculos entre los detenidos y la banda narco que habría ordenado el crimen, con el objetivo de esclarecer todos los detalles del triple femicidio.