El padre de Loan celebró la denuncia contra el gobernador Gustavo Valdés

" Es una gran noticia. No podía creerlo ", destacó el papá en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, José, uno de los hermanos del niño, se expresó en el mismo sentido y sostuvo, también en diálogo con NA: "No debemos descartar nada, Loan tiene que aparecer caiga quien caiga".

La madre de Loan apuntó contra Valdés: "Ya no creo en nadie"

La madre de Loan, María Noguera, había criticado esta mañana a Valdés al apuntar que, a 40 días de la desaparición de su hijo, "ya no cree en nadie". La mujer también se refirió al almuerzo en el que se lo vio por última vez al niño de 5 años.

En declaraciones radiales, la mujer criticó: "Los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó".

Además, Noguera se refirió al último almuerzo donde se lo vio a Loan y aseguró que el padre del niño, José Peña, no pensaba que iban a asistir tantas personas. "No suelo ir a la casa de la abuela Catalina, solo va José y justo ese día fue con Loan, que hace rato quería ir al campo y estaba muy contento. Pero por sorpresa, nadie sabía nada, José no estaba enterado de que estaba para ver esa gente, para comer, para compartir un almuerzo", detalló.

Al ser consultada si desconfía de alguien, la mamá del menor desaparecido manifestó: "Ahora no hay que confiar más en nadie, así que no sé. Catalina es inocente porque tiene 87 años, ella solos los invitó para el almuerzo, creo que todo fue por el lado de Laudelina".