El PAMI desmintió deudas con clínicas y sanatorios y aseguró que este mes restan pagar "gastos corrientes" + Agregar ámbito en









Autoridades de la obra social de jubilados y pensionados emitieron un comunicado donde aclararon la situación con los prestadores. Distintas clínicas y sanatorios de todo el país anunciaron una reducción en sus servicios en reclamo por la actualización de los valores de las prestaciones.

Archivo. El PAMI dio detalles sobre la situación con clínicas y sanatorios.

Ante el anuncio de suspensión de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades, realizado por distintas cámaras empresarias que agrupan clínicas y sanatorios de todo el país, desde el PAMI desmintieron un supuesto atraso arancelario con los diferentes prestadores.

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"PAMI no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional", detalló el comunicado oficial. En este sentido, aseguraron que "el cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes".

Sobre las críticas en referencia a la actualización arancelaria, desde la obra social de jubilados y pensionados afirmaron que "se acordaron aumentos del 1,9% para junio y julio respectivamente" y remarcaron que están abiertos a nuevas instancias de diálogo: "Los vamos a volver a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario".

pami corazon 1.jpg El PAMI acordó aumentos del 1,9% para junio y julio respectivamente.

El reclamo de clínicas y prestadores Desde el sector de prestadores anunciaron la suspensión de la asignación de nuevos turnos para afiliados en distintas regiones del país. Las entidades del sector sostienen que existe un retraso arancelario del 102%.

En este contexto, la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) confirmó una reducción de las prestaciones mediante la suspensión del otorgamiento de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades y advirtieron: “Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales",

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